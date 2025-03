Puchar Davisa i Billie Jean King Cup w kanałach Polsat Sport

W odróżnieniu od typowych imprez spod znaku ATP czy WTA, uczestnicy Pucharu Davisa oraz BJKC nie walczą indywidualnie, a reprezentują swoje kraje, jako drużyny narodowe. Stawka jest wysoka, bo oprócz atrakcyjnych nagród finansowych, zespoły walczą też o miano nieoficjalnego mistrza świata. Kolejnym urozmaiceniem jest fakt, że to gospodarze każdego meczu wskazują rodzaj nawierzchni, na której odbywają się spotkania. W oczywisty sposób zwiększa to widowiskowość i nieprzewidywalność rywalizacji obejmującej zarówno grę pojedynczą, jak i podwójną.

Puchar Davisa i Billie Jean King Cup przez trzy lata w kanałach Polsat Sport

Organizatorzy Pucharu Davisa oraz Billie Jean King Cup stale rozwijają obydwa turnieje, dostosowując format ich rozgrywania do zmieniających się oczekiwań fanów. Dzięki temu w sezonie 2025 ujednolicona zostanie liczba uczestników turnieju finałowego, która wyniesie 8 drużyn. Docelowo obydwa puchary mają w pełni funkcjonować według identycznego formatu, a regulaminy będą sukcesywnie dostosowywane w najbliższych sezonach. Oznacza to, że widzowie kanałów Polsat Sport będą świadkami prawdziwie historycznego wydarzenia. Polscy fani rzecz jasna liczą też na historyczne wyniki Biało-Czerwonych, a nadzieje te są w pełni uzasadnione. Zarówno nasze tenisistki, jak i tenisiści mają wyraźnych liderów, ale oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza , Polska dysponuje też innymi utalentowanymi zawodnikami i zawodniczkami, zarówno w singlu, jak i deblu.

"Tenis to kluczowa dyscyplina w naszej ofercie, a cykl ATP Tour i wielkoszlemowy Wimbledon co roku szczelnie wypełniają ramówki kanałów telewizyjnych z rodziny Polsat Sport. Puchar Davisa i Billie Jean King Cup to naturalny krok w rozwoju naszej oferty. Zwłaszcza, że z satysfakcją obserwujemy rosnące wyniki oglądalności reprezentacyjnego turnieju United Cup, które pokazują dobitnie, że nasi widzowie równie chętnie zerkają na kort podczas zmagań indywidualnych, jak i drużynowych. Teraz będą mieli jeszcze więcej okazji, by w kanałach Polsat Sport oglądać Igę Świątek, Huberta Hurkacza, Arynę Sabalenkę, Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza, Coco Gauff, Novaka Djokovicia, Jasmine Paolini i wiele innych gwiazd światowego tenisa" - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.