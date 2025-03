Sensacyjny pogromca Djokovicia z Roland Garros stanął na drodze Polaka. Grali 85 minut

Rwanda próbuje otwierać się na sport, w tym roku Kigali zorganizuje szosowe mistrzostwa świata w kolarstwie - to się stanie we wrześniu. Już wczesną wiosną poprzedniego roku do Kigali przylecieli tenisiści na dwa historyczne turnieje rangi challenger - wtedy miały najniższą możliwą rangę, czyli 50. Pierwszego z nich wygrał zresztą Kamil Majchrzak, który występy w Afryce bardzo sobie chwalił.