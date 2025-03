Zełenski na nadzwyczajnym szczycie. Oto co wygłosił w kierunku Polski i Polaków

- Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom europejskim, przede wszystkim za potężne wsparcie. Od samego początku wojny, w czasie całego tego okresu, w czasie zeszłego tygodnia, byliście przy nas. Ze strony wszystkich Ukraińców i całego naszego narodu wielkie wyrazy wdzięczności. To, że nie jesteśmy sami, znaczy dla nas bardzo wiele. To dla nas nie tylko słowa. Czujemy to. Jest to silny sygnał dla narodu ukraińskiego, wojowników na Ukrainie, dla cywilów i wszystkich rodzin. Bardzo dziękuję za wszystkie te sygnały i działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Europie. To moim zdaniem wspaniała decyzja. Bardzo dziękuję za zaproszenie

~ powiedział Wołodymyr Zełenski