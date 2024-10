Nowozelandczycy pokonali blisko 18 tys. km, by wziąć udział w Rajdzie Śląska, a dzięki punktom zdobytym w Polsce po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł mistrzów Europy. Na trzecim miejscu sezon FIA ERC zakończyli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2), czwarta załoga Rajdu Śląska.

Paddon w piątek i sobotę prezentował w Polsce kapitalną formę. Widać było, że jest w gazie i nie ma obecnie w stawce kierowcy, który byłby mu w stanie zagrozić. W niedzielę jednak, kiedy warunki pogodowe znacznie się pogorszyły, Nowozelandczyk odpuścił. Wiedział, że ma spory zapas w klasyfikacji generalnej cyklu ERC i kluczowe dla niego było dotarcie do mety. Pozycja nie miała większego znaczenia.

- To był bardzo trudny dzień. Tytuł był dla nas już na wyciągnięcie ręki, więc tylko to się liczyło. Nie chcieliśmy ryzykować. Robiliśmy wszystko, żeby bezpiecznie dojechać do mety i zwieńczyć szczęśliwie ten wymagający sezon - przyznał Paddon w rozmowie z Interią.