Sobotnie derby Madrytu zakończyły się bezbramkowym remisem. Po końcowym gwizdku sędziego pomocnik Realu Casemiro usłyszał wstrząsające wieści. Ktoś napadł na jego dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Brazylijczyk opuścił stadion pod eskortą policji - poinformował hiszpański dziennikarz José Luis Sánchez.

Funkcjonariusze towarzyszyli piłkarzowi w drodze do domu, a następnie na posterunek, gdzie Casemiro złożył stosowne oświadczenie o włamaniu.

Brazylijczyk miał prawo być przerażony - podczas napadu w domu znajdowała się jego żona Anna, oraz 3,5-letnia córka Sata. Jak donoszą media, obu nic się nie stało. Napastnicy ukradli jednak sporo kosztowności.

To nie pierwszy przypadek napadu na dom piłkarza w Hiszpanii. Ofiarami kradzieży padli już w ostatnim czasie między innymi: Pique, Jordi Alba, Arthur i Joaquín. Real Madryt miał w związku z tym zapewnić wzmożoną ochronę swoim zawodnikom, zwłaszcza podczas meczów, bo to głównie wtedy włamywacze próbują dostać się do posiadłości piłkarzy. Jak widać, niestety, na niewiele się to zdało.

