Do sensacyjnego rozstrzygnięcia doszło w Pucharze Hiszpanii. Już na etapie 1/32 finału z rozgrywkami pożegnało się Atletico Madryt. Pogromcą faworytów okazał się trzecioligowy UD Cornella, wygrywając 1-0.

Losy spotkania rozstrzygnęły się już w siódmej minucie. Gola dla gospodarzy zdobył wówczas Adrian Jimenez. Stołeczna ekipa nie zdołała doprowadzić choćby do dogrywki, mimo przewagi w posiadaniu piłki.



Goście nie czuli się komfortowo na boisku ze sztuczną nawierzchnią w położonej na przedmieściach Barcelony miejscowości Cornella de Llobregat. Stworzyli niewiele okazji do wyrównania, a najlepszej nie wykorzystał w 22. minucie Saul Niguez, po którego strzale piłka odbiła się od poprzeczki.



Podopieczni Diego Simeone nie oddali w tym spotkaniu choćby jednego (!) celnego strzału. Marnym usprawiedliwieniem jest fakt, że od 63. minuty grali w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Ricarda Sancheza.



Ateltico prowadzi obecnie w tabeli Primera Division i przez wielu ekspertów uważane jest za głównego faworyta do tytułu mistrza Hiszpanii.



Dzień wcześniej z Pucharem Hiszpanii pożegnały się dwie drużyny ekstraklasy, które w meczach wyjazdowych nie sprostały trzecioligowcom: Celta Vigo przegrała z Ibizą 2-5, a Getafe z Cordobą 0-1.

Stawką spotkań drugiej rundy jest awans do 1/16 finału. Miejsce w tej fazie rozgrywek mają zapewnione Real Madryt, Barcelona, Real Sociedad San Sebastian oraz Athletic Bilbao.

Dwie ostatnie drużyny to finaliści poprzedniej, niedokończonej edycji Pucharu Króla. Z powodu pandemii nie rozegrano meczu finałowego, który ostatecznie przełożono na 4 kwietnia 2021 roku. Będzie to pierwszy w historii finał z udziałem dwóch zespołów z Kraju Basków.

