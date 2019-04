100 milionów euro - taką cenę za Tanguya Ndombele wyznaczył Olympique Lyon. Wśród zainteresowanych sprowadzeniem 22-letniego pomocnika są Real Madryt i kluby angielskiej Premier League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rayo Vallecano - Real Madryt 1-0. Zidane: Nie będę bronił piłkarzy. Wideo © 2019 Associated Press

Ndombele to kolejny francuski talent, który może podbić Europę. Piłkarz Lyonu w tym sezonie zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów i już latem może opuścić Lyon.

Reklama

Francuski klub wyznaczył już nawet cenę za pomocnika. Jean Michel Aules, prezes Lyonu, odrzucił oferty opiewające na 50 milionów euro. Francuzi chcą zarobić na Ndombele dwa razy więcej - hiszpański "As" donosi, że cena wyjściowa to 100 milionów euro.



Gazeta przewiduje jednak, że ostateczna kwota, którą jeden z europejskich gigantów będzie musiał wyłożyć na Francuza, może wynieść 70-80 mln. Agent piłkarza miał już poinformować klub, że jego klient jest zainteresowany przede wszystkim przenosinami do Anglii, gdzie są nim zainteresowane Manchester City i Tottenham Hotspur.



Do wyścigu chce jednak stanąć również Real. Hiszpanie mieli już skontaktować się z menedżerem piłkarza. Rodaka w swojej drużynie chętnie widziałby Zinedine Zidane, który latem powinien dysponować dużym budżetem na nowych zawodników i ruszyć na zakupy. W drużynie z Madrytu występuje obecnie trzech piłkarzy z francuskim obywatelstwem - Raphael Varane, Karim Benzema i Luca Zidane.



Transfer do Realu mogą ułatwić dobre stosunki, które łączą oba kluby. Przed dwoma laty Hiszpanie sprzedali do Lyonu nie mieszczącego się w składzie Mariano Diaza za osiem milionów euro. Po roku odkupili go za 21 mln.



Lyon może błyskawicznie zarobić na Ndombele wielkie pieniądze - przed rokiem sprowadził go z Amiens za osiem milionów euro. Francuz w tym sezonie zagrał w 29 meczach Ligue 1, zanotował w nich sześć asyst. Dobrze spisywał się też w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył dwie bramki. W październiku zadebiutował w reprezentacji.





Zdjęcie Tanguy Ndombele to kolejna francuska gwiazda, która może podbić Europę / AFP NICOLAS TUCAT/NT / AFP

DG