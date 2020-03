Pandemia koronawirusa storpedowała świat sportu i doprowadziła do zawieszenia wszystkich najważniejszych rozgrywek piłkarskich. Mimo to, fani Primera Division będą mogli podziwiać w akcji swoich ulubieńców. Nie będą oni jednak biegać po murawie, a usiądą przed konsolą z kontrolerem w ręku, by zmierzyć się w wirtualnych rozgrywkach w grze Fifa, wspierając w ten sposób walkę z koronawirusem.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju jest znany hiszpański streamer Ibai Llanos. Jego inicjatywę poparła oficjalnie hiszpańska ekstraklasa, a także występujące w niej drużyny.

Do rozgrywek przystąpią wszystkie ekipy, z wyjątkiem Mallorki, które oddelegowały po jednym przedstawicielu. Ich zmagania będą komentować znani hiszpańscy dziennikarze, między innymi: Manolo Lama, Ruben Martin, Miguel Angel Roman oraz Jose Sanchis.

13 czołowych klubów Primera Division automatycznie zakwalifikowało się do 1/8 zawodów. Pozostałe drużyny powalczą o trzy wolne miejsca. Eliminacje rozpoczną się w piątek o godzinie 19.00. Mecze będą transmitowane przez Llanosa na platformie Twich.

Wiemy już, że w wielkim finale nie będziemy świadkami "El Clasico". Real Madryt, reprezentowany przez Marco Asensio, i FC Barcelona, której honoru będzie bronił Sergi Roberto, mogą na siebie trafić w półfinale, jeśli zwyciężą w dwóch pierwszych spotkaniach.

Wszystkich przedstawicieli poszczególnych klubów i dokładną drabinkę turnieju znajdziecie poniżej.

Jedna połowa każdego meczu ma trwać dziewięć minut. W przypadku remisu o zwycięstwie zadecyduje złoty gol. Każdy z piłkarzy będzie grał drużyną, w której występuje, lecz dla równych szans, wszyscy wirtualni zawodnicy otrzymają taką samą średnią umiejętności - 85.



Co ważne, cały zysk z transmisji meczów, łącznie z wpłatami od widzów, zostanie przeznaczony na rzecz walki z koronawirusem. W Hiszpanii liczba zakażonych wzrosła do 19 980, a z powodu COVID-19 zmarły 1002 osoby.

