Laporta wściekły po meczu Barcelony, nagrano jego reakcję. "Skandal"

FC Barcelona w nowy rok 2025 weszła rozpędzona niczym lokomotywa i odniosła cztery wygrane z rzędu, w tym triumf w 5:2 nad Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Każda dobra seria jednak kiedyś się kończy, choć w tym przypadku można rzec, że stało się to... połowicznie.

"Duma Katalonii" bowiem co prawda nie przegrała w ostatnią sobotę z Getafe , ale jednak pogubiła punkty w remisie (1:1) na Coliseum Alfonso Perez . Jak to zwykle ostatnio bywa w przypadku starć "Blaugrany" z "Los Azulones" atmosfera była momentami tak gęsta, że można ją było kroić nożem.

Joan Laporta nie hamował się w kwestii sędziowania w meczu Getafe - Barcelona. "Hańba"

Wiele dyskusji wzbudziła chociażby sytuacja z 81. minuty, kiedy to w polu karnym Jules Kounde został ściągnięty do parteru przez Chrisantusa Uche . Arbiter jednak nie zdecydował się wskazać na wapno, a takiej decyzji nie mógł przeboleć prezydent FCB Joan Laporta .

"Sędziowanie w Getafe to hańba. Fakt, że rzut karny nie został przyznany po akcji z Kounde, jest skandalem. To skandal. Powinno się to powtórzyć jeszcze raz" - skwitował Laporta, który nie krył swojej irytacji w związku z całym tym zamieszaniem.