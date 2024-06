Bunt w Barcelonie, klub blokuje wyjazd na EURO. Ostry sprzeciw gwiazdy

Dopiero co Hansi Flick został ogłoszony nowym trenerem Barcelony, a już musi gasić pożary w klubie. FC Barcelona wciąż nie zgromadziła nawet środków niezbędnych do opłacenia kontraktu niemieckiego szkoleniowca, a na horyzoncie pojawiał się kolejny poważny problem, tym razem niezwiązany wyjątkowo z finansami.

Problem Barcelony z Frenkim de Jongiem. Holender się buntuje

27-latek w minionym sezonie miał wiele problemów z kontuzjami, a uraz, którego nabawił się w kwietniowym El Clasico wykluczył go z gry już do końca sezonu. Pomocnik wraca dopiero do pełni zdrowia, a w kadrze Ronalda Koemana pełnił bardzo istotną rolę. Selekcjoner nie zwykł zmieniać w trakcie meczów De Jonga, a to zdaniem klubu może doprowadzić do tragedii.