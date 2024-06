To on ma asystować Lewandowskiemu. Barcelona jest gotowa przepłacić

FC Barcelona czuje presję. Real oddala się w zastraszającym tempie

Ostatni rok z pewnością nie był łatwy dla fanów FC Barcelona . Po zdobytym w sezonie 2022/2023 mistrzostwie Hiszpanii oczekiwania były spore, a latem doszło do teoretycznie solidnych wzmocnień. Kampania okazała się jednak porażką. "Blaugrana" nie sięgnęła po żadne trofeum, a do tego zaliczyła kilka kolejnych kompromitacji. Część z nich zdarzyła się na boisku (jak kuriozalne porażki w La Liga czy odpadnięcie z Ligi Mistrzów), ale większość poza nim. Cyrk związany z przyszłością Xaviego Hernandeza, liczne odejścia dyrektorów czy tocząca się w tle "sprawa Negreiry" to tylko najważniejsze z nich. Jakby tego było mało, dwa najważniejsze puchary powędrowały do odwiecznego wroga. A przecież Real Madryt miał ten sezon "przeczekać", by podbić Europę już z Kylianem Mbappe w składzie . "Królewskim" zabrakło cierpliwości, ale Francuz i tak ostatecznie zawitał na Santiago Bernabeu. Jeżeli Barcelona nie chce powiększać dystansu do swoich największych rywali, musi jak najszybciej przeprowadzić zmiany i skompletować Hansiemu Flickowi konkurencyjny zespół.

Nuda zabroniona w stolicy Katalonii. To on będzie asystował Lewandowskiemu?

Wszystko po to, by przekonać Basków do opcji rozłożenia płatności na raty. Joan Laporta i Deco zdają sobie sprawę, że to jedyny sposób, by sprowadzić do siebie rozchwytywanego 21-latka. A jest, o co walczyć. W minionym sezonie La Liga tylko Alex Baena (14) zaliczył więcej asyst, niż Williams (11). Jego podania z pewnością pomogłyby Robertowi Lewandowskiemu, który podkreśla, że nie zamierza opuszczać stolicy Katalonii.