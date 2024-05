Sensacyjne ustalenia Niemców. Nagły zwrot. Barcelona schodzi na daleki plan

Hansi Flick jest zainteresowany objęciem posady menadżera londyńskiej Chelsea, z którą właśnie rozstał się Mauricio Pochettino. Informuje o tym niemiecki dziennikarz Christian Falk, zazwyczaj świetnie rozeznany w futbolowych realiach. To ogromne zaskoczenie przed wszystkim dla kibiców w Katalonii, którzy od wielu miesięcy żyją świadomością, że były selekcjoner reprezentacji Niemiec to jeden z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Xaviego Hernandeza.