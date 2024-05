Skandal z udziałem Modera. Polak "przyłapany", otrzymał surową

Od początku jasne było, że osiągnięcie dyspozycyjności do mistrzostw w Katarze będzie potwornie trudnym zadaniem, ale nie niemożliwym. Niestety jednak pojawiły się spore komplikacje i na powrót Polaka do gry musieliśmy poczekać aż do listopada 2023 roku, więc prawie dwa lata. Gdy jednak Moder wrócił, to z tygodnia na tydzień zdaje się wykonywać naprawdę konkretne postępy w odbudowie swojej formy , a przede wszystkim najważniejsze jest to, że pomocnik gra.

Moder bez uprawnień. Polak zrobił to już trzeci raz

Takie informacje przekazuje angielskie "Daily Mail", które twierdzi, że Polak został zatrzymany po przekroczeniu prędkości. 25-latek miał poruszać się swoim Audi z prędkością aż 136 kilometrów na godzinę, co stanowiło przekroczenie limitu prędkości o ponad 20 kilometrów . To wykroczenie drogowe nie umknęło policjantom, którzy po zatrzymaniu naszego reprezentanta nałożyli na niego bardzo surowe kary, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawa drogowego.

Moder bowiem przez to wykroczenie drogowe przekroczył limit 15 punktów karnych, co z kolei wiąże się z odebraniem prawa jazdy na pół roku. To już trzecia taka sytuacja Modera odkąd trafił do Anglii. Poprzednie miały mieć miejsce w 2022 roku. Do kary punktowej dodano także mandat w wysokości 628 funtów kary, co jest równowartością ponad trzech tysięcy złotych.