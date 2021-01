Brighton & Hove Albion pokonał Tottenham Hotspur 1-0 (1-0) w ramach 21. kolejki Premier League. "Mewy" sprawiły dużą niespodziankę, ale swojego udziału w tym nie miał Jakub Moder. Były piłkarz Lecha Poznań cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

21. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-31 20:15 | Stadion: The American Express Community Stadium | Arbiter: Peter Bankes Brighton & Hove Albion FC Tottenham Hotspur Londyn 1 0 DO PRZERWY 1-0 L. Trossard 17'

Do spotkania ze znacznie niżej sklasyfikowanym rywalem "Koguty" z Londynu przystępowały osłabione brakiem Harry'ego Kane'a, który doznał kontuzji kostki w meczu z Liverpoolem. Zamiast Anglika w podstawowym składzie znalazł się Gareth Bale.

Już w trzeciej minucie Brighton zgłosiło aspirację do tego, by w tym meczu wcale nie walczyć tylko o remis. Pascal Gross uderzał zewnętrzną częścią stopy i trafił w słupek, Niemiec mógł lepiej złożyć się do tego strzału i wtedy gospodarze prowadziliby 1-0.

Wynik ten stał się faktem, ale 14. minut później. Leandro Trossard nabiegał na znakomite podanie w tempo po ziemi od Grossa, uderzył z pierwszej piłki i "Mewy" przeważały 1-0.

Ostatnie elementy akcji poprzedziła świetna wymiana podań przez Brighton w środkowej i po prawej części boiska. Belg w tym sezonie słynął raczej ze strzałów w poprzeczkę - trafiał w obramowanie pięciokrotnie - najwięcej z wszystkich piłkarzy angielskiej ekstraklasy.

Londyńczycy grali w pierwszej połowie słabo, pierwszy raz za kadencji Jose Mourinho w roli trenera Tottenhamu, zdarzyło się, że oddali tylko jeden strzał w lustro bramki rywali. We wszystkich wcześniejszych spotkaniach pod wodzą tego szkoleniowca "Koguty" miały takich strzałów w pierwszych połowach więcej.



W drugiej części meczu Tottenham grał tylko nieco lepiej. W 53. minucie stworzył zagrożenie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bale'a główkował Carlos Vinicius, ale obronił Robert Sanchez. W ostatnim kwadransie goście mieli jeszcze okazję do wyrównania za sprawą Viniciusa i Sona Heung-mina, ale do remisu nie doszło.



1 0 Brighton & Hove Albion FC Tottenham Hotspur Londyn Sanchez White Webster Dunk Groß Veltman Mac Allister March Bissouma Maupay Trossard Lloris Sánchez Mina Rodon Alderweireld Ndombèlé Sissoko Bale Heung-Min Davies Højbjerg Bergwijn SKŁADY Brighton & Hove Albion FC Tottenham Hotspur Londyn Robert Lynch Sanchez Hugo Lloris Ben White 46′ 46′ Davinson Sánchez Mina Adam Webster Joe Rodon Lewis Dunk 66′ 66′ Toby Alderweireld Pascal Groß 74′ 74′ Tanguy Ndombèlé Alvaro 72′ 72′ Joël Veltman Moussa Sissoko Alexis Mac Allister 61′ 61′ Gareth Bale Solomon March Heung-min Son Yves Bissouma Ben Davies 71′ 71′ 79′ 79′ Neal Maupay Pierre Emil Hoejbjerg 17′ 17′ 79′ 79′ Leandro Trossard Steven Bergwijn REZERWOWI Christian Walton Joe Hart 72′ 72′ 86′ 86′ Dan Burn Matt Doherty 79′ 79′ Adam Lallana Japhet Tanganga Jakub Piotr Moder Alfie Devine Steven Alzate Eric Dier 79′ 79′ Aaron Anthony Connolly 74′ 74′ Erik Lamela Jose Izquierdo 61′ 61′ Lucas Moura Percy Muzi Tau Harry Winks Andi Avdi Zeqiri 46′ 46′ Carlos Vinícius Alves Morais

STATYSTYKI Brighton & Hove Albion FC Tottenham Hotspur Londyn 1 0 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 14 5 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 9 2 Faule 11 11 Spalone 1 1

