Arkadiusz Moryto o walce w Lidze Mistrzów. Wideo

- Na pewno każdy chce zagrać w Final Four. My skupiamy się na tym, żeby wyjść z grupy z jak najwyższego miejsca i potem będziemy mieć łatwiejszą drogę do Final Four - powiedział skrzydłowy PGE Vive Kielce i reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto.