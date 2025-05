Anglicy bez ogródek o Kiwiorze, to padło po hicie Ligi Mistrzów. "Krytyczny błąd"

Znamy już obu finalistów bieżącej edycji Ligi Mistrzów - do Interu Mediolan dołączyło Paris Saint-Germain, które w środę pokonało Arsenal 2:1 i tym samym przypieczętowało swój awans do starcia o prestiżowy tytuł. Na murawie stadionu w Parku Książąt pełne 90 minut spędził Jakub Kiwior - i choć reprezentant Polski kilkukrotnie pokazał błyski dobrej formy, to brytyjskie media nie mogły mu przepuścić m.in. pewnego istotnego błędu...