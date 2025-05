"Źle weszliśmy w to spotkanie, nie graliśmy na swoim poziomie i z tego wynika to, że przegraliśmy ten mecz. Ale trzeba oddać drużynie z Zawiercia, że zagrała bardzo dobrze, wywarła na nas presję i przez to być może grało nam się ciężej. Brawa dla Zawiercia, my musimy poprawić swoją grę, by wygrać tę rywalizację. Dużo czynników wpłynęło na to, że przegraliśmy. Może mentalnie nie zrobiliśmy tego, co mogliśmy zrobić, mieliśmy swoje szanse, gdybyśmy postawili kropkę nad "i" w czwartym secie, różnie mogłoby się potoczyć. Natomiast to jest gdybanie. Musimy zresetować głowę, mam nadzieję, że przy własnej publiczności zagramy lepiej niż teraz" - ocenia Marcin Komenda, kapitan Bogdanki LUK.