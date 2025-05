Marcin Najman w mocnych słowach o Pudzianowskim. Oczekuje na rewanż

Marcin Najman po ostatniej, przegranej w bardzo krótkim czasie walce Mariusza Pudzianowskiego w KSW, powiedział, że jest gotów na rewanż. "El Testosteron" przyglądał się uważnie pojedynkowi byłego strongmana z Eddiem Hallem i zauważył coś, co według niego pokazuje, w jak trudnym momencie w swojej karierze znalazł się "Pudzian". Najman czeka teraz tylko na to, by znów stanąć oko w oko z jednym ze swoich największych rywali.