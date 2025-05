Ukrainka "zabawiła" się z rywalką, jest reakcja WTA. Dwa tygodnie po turnieju

Elina Switolina w maju 2023 roku wygrała turniej w Starsbourgu, a na kolejny finał imprezy musiała poczekać do stycznia ubiegłego roku. Wówczas w starciu o trofeum w Auckland uległa Coco Gauff. Później docierała m.in. do ćwierćfinałów Wimbledonu i turnieju w Monterrey. Sezon zakończyła po US Open, ponieważ musiała poddać się planowanej operacji stopy.