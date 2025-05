Iga Świątek wyróżniona. Nie do wiary, co zrobili Włosi. Poruszenie na cały kraj

Reakcja właścicieli restauracji była natychmiastowa i niezwykle serdeczna. Postanowili uczcić swoją wyjątkową klientkę w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do jej wpływu na popularność miejsca . "Jeden deser góruje nad resztą w naszym menu. Chodzi o nasze 'Mama's tiramisu', którego popularność wzrosła dzięki polskiej gwieździe tenisa Idze Świątek , która zakochała się w nim podczas podróży do Rzymu" - napisali z dumą w nowej karcie dań.

Co więcej, restauracja oficjalnie ogłosiła, że od teraz ich popisowy deser będzie nosił nazwę "tiramisu Igi Świątek". To wyjątkowe wyróżnienie zaskoczyło nie tylko samą tenisistkę, ale i jej fanów. "Wracając do domu, Polka podzieliła się swoim entuzjazmem, rozbudzając fenomen w Polsce. Dla polskich gości La Vittoria stała się obowiązkowym miejscem do spróbowania deseru, który nazwaliśmy słynnym "tiramisu Igi Świątek"" - zaznaczyli właściciele.