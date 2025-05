Nie chcieli, żeby grał z Lewandowskim. Zwrot akcji w Barcelonie, Hiszpanie są pewni

Zimą w Barcelonie miało dojść do swego rodzaju buntu. Piłkarze sprzeciwili się pomysłowi sprowadzenia do klubu Marcusa Rashforda, który sam oferował się "Dumie Katalonii". Miało to związek przede wszystkim z wysokim kontraktem Anglika. Jak się okazuje, ten nie rezygnuje z marzenia gry dla Barcelony i zrobił kolejny krok w tym kierunku. Coraz więcej wskazuje na to, że w odniesieniu do wychowanka Manchesteru United może dojść do zwrotu akcji.