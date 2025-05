Był mistrzem świata, pokonał Kszczota o 0.36 sekundy. WADA dopadła go po latach

W styczniu 2021 roku Mohammed Aman skończył dopiero 27 lat, to najlepszy wiek dla biegaczy specjalizujących się w rywalizacji na 800 czy 1500 metrów. On błyszczał już jako nastolatek i być może dlatego nie mógł się później pogodzić ze spadkiem formy. Bo ta gdzieś uleciała, tuż przed wybuchem pandemii biegał jeszcze w Europie w niezłych mityngach halowych (Ostrawa, Metz, Val-de-Reuil), ale w czasach między 3:47 a 3:58 min na 1500 metrów.

Rok później przygotowywał się na stadionie w Addis Abebie, gdy z niezapowiedzianą wizytą pojawili się kontrolerzy antydopingowi . Aman poprosił o możliwość pójścia do samochodu po dokumenty i... odjechał ze stadionu. Później tłumaczył się otrzymaniem informacji o śmierci w rodzinie . Kontrolerzy nie zastali go także w kolejnych dniach w domu, były trzykrotny mistrz świata złamał więc procedurę antydopingową. I wkrótce Etiopskie Narodowe Biuro Antydopingowe zawiesiło go, a jeszcze wczesną wiosną zapadł wyrok - cztery lata dyskwalifikacji.

Lekkoatletyka. Trzykrotny mistrz świata na 800 metrów. Mohammed Aman regularnie wygrywał z Polakami

W tym kraju Mohamed Aman był sportowcem wielkim, pierwszym mistrzem świata na 800 metrów. Najpierw jednak wywalczył dwa tytuły w hali: w Stambule jako 18-latek, choć to Adam Kszczot leciał do Turcji jako zawodnik z najlepszym czasem sezonu na świecie . Polak w finale zajął czwarte miejsce, Aman wygrał złoto.

Dwa lata później powtórzył ten wyczyn u nas, w Sopocie. Zresztą w późniejszych latach na polskich mityngach pojawiał się bardzo często. A i my nie mogliśmy wtedy narzekać, bo tuż po biegu razem z Amanem pozowali do zdjęć z flagami tak Kszczot, jak i Marcin Lewandowski . Adam przegrał z nim o 0.36 s, Marcin - o 0.69 s. "Lewy" pokonał na finiszu Brytyjczyka Andrew Osagie , ale wcześniej na łuku przekroczył linię. I niedługo później został zdyskwalifikowany, po proteście ekipy Wielkiej Brytanii.

Aman "przyłapany" na początku 2021 roku. Cztery lata dyskwalifikacji. A wróci... pod koniec 2028 roku. Dlaczego?

Zawieszenie w Etiopii nie zakończyło jednak sprawy, Aman wciąż chciał wrócić do rywalizacji. Odwołał się od decyzji, wskazał błędy proceduralne i dopiął swego - dostał zgodę na starty. Zareagowała jednak WADA, jesienią 2021 roku odwołała się co Trybułau Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). A choć ten organ zakończył przesłuchania w lutym 2022 roku, to decyzję ogłosił... po trzech latach. I przychylił się do wniosku WADA - czteroletnia dyskwalifikacja została przywrócona. Tyle że nie minęła w tym roku, ale upłynie... 29 października 2028 roku. Co z kolei oznacza praktyczny koniec kariery dla byłego mistrza świata.