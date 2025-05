Świątek w opałach, to może skończyć się źle. W grze czarny scenariusz

Iga Świątek od niemal roku czeka na zwycięstwo w turnieju WTA, a kolejna szansa na to, by przerwać niekorzystną passę, nadejdzie w Rzymie. Polka nie tylko będzie broniła tytułu, ale też cennych punktów rankingowych, przez co w przypadku niepowodzenia może spaść nawet na czwarte miejsce. Zdaniem trenera Michała Dembka prawdziwe problemy mogą zacząć się jednak dopiero po kolejnym turnieju. O ile ziści się czarny scenariusz i 23-latka nie obroni tytułu.