Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny wzięli ślub w 2016 roku. Od tamtej pory ich rodzina powiększyła się o dwie urocze pociechy: synka Liama i córeczkę Noelię. Po transferze bramkarza do Barcelony małżonkowie przenieśli się do Hiszpanii, gdzie zamieszkali w bliskim sąsiedztwie Anny i Roberta Lewandowskich.

Żona Wojtka Szczęsnego zamieściła poruszający wpis

Ostatnio jednak jej wpis nieco różnił się od tego, co do tej pory publikowała. Marina w nocy udostępniła bowiem na relacji dość przejmujący post o swoim obecnym życiu.

"Czasem zatrzymuję się na chwilę, patrzę dookoła... i oczy same zachodzą łzami. Bo w tym całym chaosie, bałaganie i zwyczajności... Dociera do mnie - to jest to. Życie, o którym kiedyś tylko marzyłam. Mąż, który kocha mnie tak, jak zawsze pragnęłam być kochana. Dziecko, za które oddałabym wszystko. Dom pełen śmiechu, czułości i miłości większej, niż potrafiłabym sobie wyobrazić" - przekazała w sieci.