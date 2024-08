Rusza nowy sezon ORLEN Superligi. Będzie jeszcze ciekawszy od poprzedniego?

Teraz na Mazowszu pojawiło się kilku nowych zawodników. Poziom w bramce powinien podnieść Viktor Hallgrimsson. 24-letni Islandczyk, najlepszy golkiper Euro 2022, dołączył do zespołu na rok, przed przenosinami do Barcelony. Sporym osłabieniem jest odejście Tina Lucina , którego postara się zastąpić doskonale znany w Płocku Zoltan Szita. Za Węgrem nieudany pobyt w Segedynie. Do tego na tej pozycji będzie grał młody Słoweniec Petar Sisko. Większe nadzieje - już na starcie - Wisła wiąże z dwoma młodymi zawodnikami z tego kraju: środkowym Mitją Jancem i prawoskrzydłowym Timem Cokanem. Obaj wcześniej grali w Celje. Na prawym rozegraniu wzmocnieniem ma być doświadczony Marko Panić, chociaż za nim słaby sezon w Montpellier.

- Nasza drużyna dalej jest głodna sukcesów. Przygotowania do sezonu były bardzo dobre. Spróbowaliśmy wielu nowych rzeczy. Nowi zawodnicy potrzebują jeszcze czasu, co jest naturalne, ale w tym momencie wiemy już, że dają nam nowe opcje. Jesteśmy mistrzami Polski. Jesteśmy z tego dumni. Teraz walka rusza jednak na nowo i sytuacja jest otwarta. Nasze szanse w walce z Kielcami to 50 na 50. Zapewniam, że moi zawodnicy chcą osiągać bardzo dużo. Poprzedni sezon musi być naszą trampoliną do jeszcze lepszych wyników. Chcemy też, aby Płock zaistniał na europejskiej mapie piłki ręcznej - wyjaśnia Xavier Sabate, trener Orlen Wisły Płock.

Gwiazda ligi opuszcza Polskę. Znaleźli za niego zastępstwo

Do zmian doszło również w Industrii Kielce. Drużynę opuściła gwiazda ligi, a więc Andreas Wolff. Niemiec na zasadzie transferu gotówkowego przeniósł się do THW Kiel. W kadrze zastąpił go 21-letni utalentowany Bekir Cordalija. Wyróżniający się warunkami fizycznymi Bośniak do tej pory grał w swojej ojczyźnie. W stolicy Świętokrzyskiego liczą, że on razem z Miłoszem Wałachem i Sandro Mestriciem będą w stanie zbliżyć się do poziomu obron prezentowanych przez ich poprzednika. Na pewno jeszcze mocniejsza będzie obrona kieleckiego zespołu, gdzie swoim doświadczeniem pomoże Jorge Maqueda, a na jeszcze wyższy poziom na kole postara się wejść Theo Monar. Obaj grali ostatnio w HBC Nantes. Pierwszy da również chwilę wytchnienia Alexowi Dujszebajewowi. Do tego klub dokonał transferu typowo na polską ligę, sprowadzając trzeciego kołowego - Łukasza Rogulskiego. 31-latek wraca do ORLEN Superligi po dwuletnim pobycie w Grecji i Rumunii. W rodzimej lidze swoje szanse powinien otrzymać również 17-letni środkowy Jakub Osuch. W Kielcach liczą na powrót w dobrej formie po poważnych kontuzjach dwóch lewych rozgrywających: Szymona Sićki i Hassana Kaddaha. Pierwszy ma rozpocząć treningi z drużyną w październiku. Na Egipcjanina przyjdzie poczekać do drugiej rundy.