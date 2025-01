Nadrabianie zaległości. Pewne zwycięstwa KGHM MKS Zagłębia i MKS-u FunFloor

Początkowe problemy

- Dziewczyny pokazały prawdziwy charakter i się nie poddaliśmy. Wyszliśmy na parkiet ze swoimi założeniami i dopóki chłodna głowa i zdrowie pozwalało, to trzymaliśmy się swoich zasad i potrafiliśmy grać wyrównane spotkanie z MKS-em FunFloor Lublin. Młodość ma to do siebie, że chcieliśmy za szybko zdobywać bramki, a rywal był zbyt bardzo doświadczony i to wykorzystał - przyznał Michał Kubisztal, trener Sośnicy Gliwice.