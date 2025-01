Emocje gonią emocje. Ważne starcia w Kobierzycach i Kaliszu

Mecz z Zagłębiem będzie bardzo wymagający ze względu na klasę przeciwnika oraz to, że borykamy się z kontuzjami i mamy krótką ławkę. Oczywiście do spotkania podchodzimy zmotywowane, nastawione na walkę. Na pewno jesteśmy podbudowane tym, że ostatnio lepiej gramy i dzięki temu mamy dwa mecze wygrane - powiedziała Hanna Rycharska, obrotowa Młynów Stoisław.

Co dalej z beniaminkiem?

Na przełamanie złej passy czekają kibice z Chorzowa, jednak ich zespół w najbliższej serii ORLEN Superligi Kobiet rozegra spotkanie z MKS-em FunFloor Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego muszą uniknąć słabszej gry w pierwszej części spotkania, a taka miała miejsce w zaległym meczu z Sośnicą Gliwice. A chorzowianki? Tutaj potrzebna będzie taka dobra gra jak na początku spotkania z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Niestety w ostatnich dniach na oficjalnej stronie beniaminka ORLEN Superligi Kobiet pojawił się komunikat o nazwie "Co dalej z piłką ręczną w Chorzowie? " i niepewnych losach zespołu w najbliższym czasie.

Drodzy kibice, miłośnicy chorzowskiego szczypiorniaka. Nie wiemy jak długo udźwigniemy nasz klub, bo zwyczajnie brakuje nam na to środków. Znamy dobrze środowisko piłki ręcznej w Polsce i wiemy doskonale, że bez miejskiego wsparcia ta dyscyplina sobie nie poradzi. Żaden klub w naszym kraju nie jest tak nisko dotowany z miasta jak my w tej chwili

Hit w Kobierzycach

W poprzedniej serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce pokonały MKS FunFloor Lublin i udowodniły, że chcą one pozostać w walce o mistrzostwo Polski. W obecnych rozgrywkach przegrały one jedynie dwa spotkania z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Niespodziankę w Kobierzycach będzie chciał z całą pewnością sprawić Energa Start Elbląg, który w styczniu zdobył aż 10 punktów w 4 spotkaniach. Warto dodać, że październikowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami należało do bardzo wyrównanych i zakończyło się zwycięstwem aktualnych wicemistrzyń Polski 30:27 (16:14).