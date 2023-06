PGNiG Superliga: Wraca faza play-off!

Faza play-off: jak będzie wyglądać?

Sezon 2023/2024 będzie trwał dłużej niż poprzednie. W ostatnich czterech latach w PGNiG Superlidze rozgrywano po 182 mecze w sezonie. W zbliżającej się kampanii ta liczba znacznie wzrośnie. W zależności od rozstrzygnięć w poszczególnych spotkaniach, będzie to od 217 do 225 meczów.

Najpierw zostanie rozegrana faza zasadnicza, licząca 26. serii. Zespoły rozegrają spotkania na zasadzie każdy z każdym - mecz i rewanż. Następnie do fazy play-off zakwalifikują się zespoły z miejsc 1-8, a drużyny zajmujące pozycje 9-14 rozegrają spotkania w ramach grupy spadkowej.

Zespoły, które zakwalifikują się do fazy play-off rywalizować będą do dwóch zwycięstw. A więc w przypadku wyniku 1-1 po dwóch meczach, kibiców czekać będzie jeszcze trzecie spotkanie. Dotyczy to wszystkich spotkań play-off, począwszy od ćwierćfinałów, na meczach medalowych kończąc. Zespoły, które odpadną z rywalizacji w play-off na etapie ćwierćfinału, będą rywalizowały o miejsca 5-8.