Burza w Barcelonie, Ter Stegen i Szczęsny w centrum. Hiszpanie wydali brutalny werdykt

Zgodnie z relacją hiszpańskich mediów, dni dzielą już Marca-Andre ter Stegena od otrzymania zielonego światła do gry i powrotu po wielomiesięcznej absencji spowodowanej koszmarną kontuzją. Niemiec trenuje już na boisku, a w mediach sen z powiek dziennikarzom spędza kwestia rywalizacji o miejsce między słupkami. Z jednej strony pozycja Wojciecha Szczęsnego jest bardzo pewna . Z drugiej, Niemiec jest kapitanem, a do tego bardzo zasłużoną postacią w stolicy Katalonii.

Gorąco w Barcelonie. Rywalizacja pomiędzy Ter Stegen i Szczęsnym już trwa

Hiszpanie znów piszą o Szczęsnym. Tak jeszcze go nie nazywali

Dziennikarze redakcji "AS" rzucili nowe światło na sytuację Szczęsnego i Ter Stegena. Ich zdaniem pozycja Polaka jest do tego stopnia niezachwiana, że nie musi się on wręcz martwić o najbliższą przyszłość, a przyjaźniej do końca sezonu. Hiszpanie pisali o 34-latku niemal w samych superlatywach i choć w ostatnim czasie pod jego adresem padało już wiele epitetów, tak jeszcze go nie nazywali.