Spokojne zwycięstwo Polaków, egzotyczny rywal bez szans. Krok od trofeum

Reprezentacja Polski pokonała Kuwejt 27:21 (14:8) w swoim szóstym meczu mistrzostw świata do lat 21 w piłce ręcznej mężczyzn. I choć po raz pierwszy w całym mundialu Biało-czerwoni nie rzucili w meczu co najmniej 30 bramek, to i dopięli swego. Potrzebują jeszcze tylko jednego zwycięstwa, by wywalczyć Puchar Prezydenta IHF, czyli nagrodę dla zespołów nie walczących już o medale. W czwartek powalczą o to trofeum z Japonią lub Algierią.