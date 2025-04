W lutym 2022 roku na rozkaz dyktatora Władimira Putina rosyjska armia rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, która trwa do tej pory i niezmiennie przynosi ogrom cierpienia , czego dowodem są chociażby ostatnie ataki na cywilów w Krzywym Rogu czy Sumach.

Rosjanie wracają na Uniwersjadę. Miało już dojść do porozumienia z FISU

"Rosyjski Związek Sportu Studenckiego niedawno zyskał nowego szefa - Siergieja Kriukowa . Facet jest młody, energiczny i ogólnie obrotny. Dziś poleciał do Lozanny, siedziby FISU, a tego lata po raz pierwszy od dłuższego czasu weźmiemy udział w letniej Uniwersjadzie . Mamy już porozumienie w tej sprawie" - orzekł Diegtiariew .

Uniwersjada 2025. Rosjanie mają wybrać się na obiekty w Niemczech

FISU, czyli inaczej Międzynarodowa Federacja Sportu Akademickiego, to naturalnie organizator wspominanych zmagań. Stowarzyszenie zrzesza 165 przedstawicielstw, w tym i to polskie - mowa tu o Akademickim Związku Sportowym. Obecnym szefem FISU jest Szwajcar Leonz Eder, którego kadencja potrwa do 2027 roku.