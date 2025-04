I wszystko jasne ws. kontuzji Magdaleny Fręch. Polka już po meczu w Stuttgarcie

Niezniszczalna - to można powiedzieć o Magdalenie Fręch, która w poprzednim sezonie rozegrała w tourze 71 meczów, zagrała w 30 turniejach, kilku dwutygodniowych, a do tego dołożyła jeszcze dwa wyjazdy na spotkania Polek w Billie Jean King Cup - do Biel w Szwajcarii i Malagi. Były na tej liście turnieje znakomite, historyczne w karierze 26-letniej wtedy tenisistki. I nie tylko chodzi tu o triumf w WTA 500 w Guadalajarze, ale też bardzo dobre występy w Australian Open, Pradze czy Wuhanie.

