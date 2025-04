"Szczęsny zapisuje się w historii". Hiszpanie zwrócili uwagę na kosmiczną statystykę

W sobotni wieczór FC Barcelona wyszarpała zwycięstwo 1:0 z CD Leganes na wyjeździe w 31. kolejce La Liga. Co ciekawe, żaden z piłkarzy gości nie trafił do siatki. Drużyna Flicka dopisała sobie trzy punkty po samobójczym trafieniu Jorge Saenza. Dla Wojciecha Szczęsnego był to... 22 mecz bez porażki w barwach Barcelony, czym w poniedziałkowy poranek zachwycają się hiszpańskie media. Jeśli we wtorek Katalończycy pokonają Borussię Dortmund, Polak zrówna się z legendą klubu. O kim mowa?