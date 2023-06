Puchar dla Polski. Sukces na zakończenie mistrzostw świata

Dla Polaków i Japończyków było to ostatnie spotkanie w turnieju, a zarazem mające jakiś prestiż . Stawką był bowiem Puchar Prezydenta IHF - nagroda pocieszenia dla reprezentacji, które nie zakwalifikowały się do czołowej szesnastki. Biało-czerwoni mieli trochę pecha, trafili w pierwszej fazie grupowej na dwóch mocnych rywali: Chorwację i Francję . I szkoda, bo w całym turnieju przegrali zaledwie jedno spotkanie , mogli na pewno ugrać coś więcej.

Mistrzostwa świata U-21. Polacy skończyli z Pucharem Prezydenta

Została im jednak walka o 17. miejsce - z tego zadanie wywiązali się wzorowo . Owszem, dwa ostatnie spotkania z Kuwejtem i Japonią nie były już w wykonaniu Polaków wielkimi widowiskami, ale jednak podopieczni Zygmunta Kamysa się obronili. A mieli, zwłaszcza dziś, spore problemy. Bo choć Japonia ani razu w tym spotkaniu nie prowadziła, to cały czas młode Orły czuły oddech rywali z Azji .

Ciężko było od początku, oba zespoły zdecydowanie lepiej prezentowały się w ataku niż w obronie. Na pierwsze trafienie, gdy Jakub Będzikowski wypatrzył na kole Pawła Stempina, było trzeba czekać aż do 4. minuty. Japończycy w pierwszych minutach często próbowali swoich sił w rzutach z drugiej linii. To nie było dobre rozwiązanie - raz, że są niscy, a dwa: to była woda na młyn dla wysokiego polskiego bloku. Ten pierwszy kwadrans dawał jeszcze duży powiew optymizmu - po trafieniu Szymona Wiadernego Polacy prowadzili 7:4.