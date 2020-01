ME piłkarzy ręcznych. Na początek Polacy grają ze Słowenią

Słowenia będzie pierwszym rywalem polskich piłkarzy ręcznych w mistrzostwach Europy, których gospodarzami są Szwecja, Norwegia i Austria. Piątkowe spotkanie w Goeteborgu rozpocznie się o 18.15.

Największe osiągnięcia Słowenii to srebro ME w 2004 roku, których byli gospodarzami i brąz MŚ z 2017 roku.

"Słowenia niemal w całości złożona jest z zawodników grających w Lidze Mistrzów, w najmocniejszych klubach europejskich. Dlatego możliwości tego zespołu są nieograniczone" - ocenił najbliższych przeciwników jeszcze przed wyjazdem do Szwecji selekcjoner reprezentacji biało-czerwonych Patryk Rombel.

Drugie spotkanie "polskiej" grupy F, w którym współgospodarze turnieju Szwedzi zmierzą się ze Szwajcarami, zaplanowano na godz. 20.30.

Tytułu broni Hiszpania.

W pierwszej fazie czempionatu rywalizują 24 ekipy podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Do drugiej rundy awansują po dwie najlepsze z każdej z nich. W następnych spotkaniach rywalami Polaków będą w niedzielę Szwajcarzy, a we wtorek aktualni wicemistrzowie Europy Szwedzi.