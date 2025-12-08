Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godzinę przed meczem Polek odpadła jedna z opcji. Przez trafienie w ostatniej sekundzie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zakończy w poniedziałek mistrzostwa świata - o godz. 18 zmierzy się w Rotterdamie z Austrią. Jeszcze dziś była w grze nawet taka opcja, że nieznaczna porażka da naszym zawodniczkom trzecie miejsce w grupie. Tyle że wcześniej odpowiednio musiało zakończyć się spotkanie Tunezji z Argentyną. Tymczasem w pierwszym kwadransie doszło w nim do solidnego lania. A później do dramatycznej końcówki, w której bramka zdobyta w ostatniej sekundzie sprawiła, że jeden korzystny wariant dla Polek odpadł.

Dynamiczna walka dwóch zawodniczek podczas meczu piłki ręcznej, jedna z nich chwytając przeciwniczkę za koszulkę, próbuje ją zatrzymać, obie skupione na grze, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
Monika Kobylińska (z lewej) w meczu z ArgentynąPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

- Realnym celem tej reprezentacji jest miejsce w przedziale 9-12 - mówił jeszcze przed wylotem Biało-Czerwonych do Holandii prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal. I trudno było się nie zgodzić z jego prognozami. Polska dość szczęśliwie wylosowała grupę już w pierwszym etapie, choć Francja wydawała się być poza zasięgiem, ale z trzeciego i czwartego koszyka dostaliśmy Tunezję i Chiny. A wygrane z tymi zespołami to po prostu obowiązek. I choć z ekipą z Afryki mecz był niezwykle ciężki, ta sztuka się udała.

W drugim etapie, aby myśleć o ćwierćfinale, trzeba było pokonać Holandię. To zaś drużyna aspirująca do medalu, w sobotę w Ahoy Arenie w Rotterdamie "zjadła" Polki bez najmniejszego problemu. Triumf Holenderek aż 33:22 to jedno, ale styl w jakim tego dokonały, pokazał różnicę klas.

    Zostało więc ostatnie spotkanie z Austrią - zacznie się w poniedziałek o godz. 18. Stawką będzie trzecie miejsce w grupie, ale naszej drużynie wystarczy do tego remis. Wszystko za sprawą sensacyjnej porażki Austriaczek w sobotę z Tunezją, a to miało również ważne znaczenie dla naszej drużyny. Bo doszły dodatkowe opcje, które miały ostatecznie wyjaśnić się dzisiaj. Z jednej strony: nasz zespół mógłby przegrać i skończyć trzeci.

    A z drugiej - skończyć piąty w grupie III. I zająć 18. miejsce w całym turnieju, bardzo rozczarowujące.

    Zawodniczka siatkówki w sportowym stroju z numerem 10 na plecach, skoncentrowana i obserwująca rozgrywkę na boisku, w tle rozmyta publiczność i kolorowe światła.
    Joana BollingPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    Mistrzostwa świata. Niezwykłe spotkanie w Ahoy Arenie w Rotterdamie. Demolka w pierwszym kwadransie i dramat w samej końcówce

    Wszystko zależało od wyniku spotkania Argentyna - Tunezja: w teorii dwóch najsłabszych drużyn w naszej grupie. A w praktyce niekoniecznie, skoro Tunezja pokonała Austrię. Wygrana ekipy z Afryki sprawiłaby, że Polska i Tunezja miałyby po cztery punkty, a Austria - dwa. Jej wygrana z Polską sprawiłaby jednak, że wszystkie te drużyny skończyłyby rywalizację z taką samą liczbą punktów, decydowałby bilans bezpośrednich spotkań. Nasz zespół miał +3, Tunezja -1, Austria zaś -2.

    W takiej sytuacji remis czy zwycięstwo, ale i minimalna, nawet dwubramkowa porażka dawały naszej ekipie trzecią pozycję w grupie. Ale już przegrana różnicą pięciu trafień - spychała na piąte. Gdyby Argentyna wygrała lub zremisowała, opcja z porażką Polek odpadała. Kadra Senstada musiałaby po prostu wygrać lub zremisować, by skończyć na trzecim miejscu.

    Elke Karsten
    Elke KarstenJOSE JORDANAFP

    I to było w pierwszej połowie rozwiązanie zdecydowanie najbardziej prawdopodobne. Argentyna zagrała koncertowy kwadrans, objęła prowadzenie 4:0, później - 12:3 (17. minuta). Chyba nikt nie zakładał, że w tym meczu mogą być jeszcze jakieś emocje, bo Tunezyjki kompletnie nie radziły sobie z aktywną defensywą wicemistrza Ameryki Południowej. Swoje rzucała gwiazda Argentyny Elke Karsten, dwie bramki z rzędu zdobyła też rozgrywająca Zagłębie Lubin Malena Cavo. Pierwszą połowę Argentyna z wielką łatwością wygrała 17:10.

    A później zaczęły się dziać rzeczy bardzo dziwne.

      Po 10 minutach drugiej połowy obie ekipy dzieliły już tylko trzy bramki (20:17), za chwilę - jedna (21:20). Tunezja łatwo mijała środek obrony rywalek, w końcu wyrównała, a w 51. minucie Mouna Jlezi dała jej prowadzenie 25:24. Po chwili było 26:24, a Karsten najpierw zmarnowała rzut karny, a później popełniła błąd, który nie spotyka się nawet w szkołach podstawowych. Przy kolejnej siódemce podniosła nogę, sędziowie od razu to wychwycili.

      Argentyna zdołała jednak wyrównać, w końcówce nawet prowadziła, ale na 29:29 trafiła Tunezja, 25 sekund przed końcem. Argentynki straciły jeszcze 15 sekund przez złe wznowienie, ale jednak to do nich należało ostatnie słowo.

      Niemal równo z syreną trafiła z koła Giuliana Gavilan. 30:29 dla Argentyny, a to oznacza, że Polska z Austrią nie może przegrać. Inaczej nie spełni planów prezesa Szmala.

      Tunezja - Argentyna 29:30 (10:17)

      Mistrzostwa Świata (K)
      Główna runda
      08.12.2025
      15:30
      Zakończony
      Mouna Jlezi
      6' , 32' , 33' , 51' , 54' , 60'
      Nada Zalfani
      7'
      Soumaya Belhadj
      9' , 50'
      Fadwa Aouij
      19' , 20' , 27' , 28' , 38' , 44' , 49'
      Aya Ben Abdallah
      21' , 25' , 29'
      Mayssa Ben Hassine
      34' , 34'
      Sondes Hachana
      37' , 40' , 41' , 42' , 43' , 47'
      Fatma Bouri
      53' , 58'
      Elke Karsten
      2' , 5' , 6' , 13' , 14' , 23' , 29' , 57'
      Carolina Bono
      2' , 7' , 45'
      Ayelen Garcia
      4' , 17' , 44' , 49'
      Malena Cavo
      8' , 9' , 35' , 40'
      Rocio Campigli
      14'
      Berenice Frelier
      22'
      Micaela Casasola
      26' , 55'
      Joana Bolling
      26' , 31' , 36'
      Giuliana Gavilan
      53' , 60'
      Lucia Dalle
      54' , 59'
      Wszystko o meczu
      Trener w białej bluzie analizuje taktykę z zawodniczkami polskiej drużyny piłki ręcznej, ubrane w czerwono-białe stroje z napisem Polska na plecach, skupione na tablicy z rysunkiem schematu gry.
      Trener Arne Senstad z reprezentantkami PolskiPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

      Aleksy Kiełbasa
