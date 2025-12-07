W poniedziałek zakończy się faza zasadnicza mistrzostw świata w piłce ręcznej - do rozegrania zostały już tylko cztery ostatnie spotkanie w grupie III, czyli z Polską. W trzech pozostałych zmagania kończyły się w weekend, w pewnym sensie miały też one znaczenie dla Biało-Czerwonych. Mimo że podopieczne Arne Senstada, wysoko przegrywając w sobotę z Holandią, straciły szansę na awans do ćwierćfinału.

Na najlepszą ósemkę po prostu nie zasłużyły - aby dokonać tej sztuki, musiały pokonać którąś z potęg: Francję lub grającą u siebie Holandię. Z jedną przegrały 28:42, z drugą zaś 22:33. Różnica jest więc ogromna, co najmniej dwóch klas.

Tyle że awans naszej drużyny do ćwierćfinału byłby sporą sensacją - i nie ma co tego ukrywać. Bardziej realna była walka o trzecie miejsce w grupie w drugiej fazie, dające ostatecznie pozycję w przedziale 9-12 na świecie.

I to cały czas pozostaje celem Polek. Jeśli w poniedziałek w hali Ahoy w Rotterdamie pokonają lub zremisują z Austrią, osiągną ten cel. Jeśli we wcześniejszym spotkaniu Tunezja wygra z Argentyną, nasza drużyna może nawet przegrać różnicą dwóch bramek. Ale to dywagacje już na poniedziałkowy wieczór.

Ostatni mecz Szwecji w mistrzostwach świata. Kompromitacja na oczach ponad 6 tysięcy ludzi w Westfallenhalle

W niedzielę ostatnie mecze odbyły się w grupie IV - w Dortmundzie. Gdy zaczynały się mistrzostwa świata, w ciemno można było stawiać, że awans do ćwierćfinałów wywalczą z niej: Norwegia i Szwecja. Dwie skandynawskie potęgi, regularnie dochodzące do strefy medalowej.

Rozczarowane Szwedki po porażce z Angolą. Najgorszy mundial w historii Ina Fassbender AFP

Tyle że już na pierwszym etapie Szwecja przegrała z Brazylią 27:31, zabrała ten wynik ze sobą do drugiego etapu. I od razu postawiła się w bardzo trudnej sytuacji, bo aby liczyć się w grze o ćwierćfinał, musiała ograć Norwegię. Tyle że cztery dni temu nie podjęła walki z mistrzyniami olimpijskimi, Szwedki zostały rozbite już w pierwszej połowie (11:24). A w drugiej rywalki potraktowały je mniej więcej tak, jak nas w sobotę Holandia. Czyli trochę już lekceważąc i oszczędzając zdrowie. A i tak Norwegia wygrała 39:26.

Dziś zespół Tomasa Axnera rywalizował o trzecie miejsce w grupie - przeciwnikiem była Angola.

Obrotowa reprezentacji Angoli Albertina Kassoma Ina Fassbender AFP

- Myśleliśmy, że najgorsze co mogło nas spotkać zdarzyło się już w meczu z Norwegią. Pytanie brzmi jednak, czy teraz nie było gorzej - mówił w stacji Viaplay Claes Hellgren, ekspert od piłki ręcznej.

- Nie potrafię znaleźć słów - dukała po spotkaniu Jamina Roberts, 35-letnia liderka tej drużyny, zawodniczka duńskiego Ikastu, cytowana przez Aftonbladet.

Na kwadrans przed końcem Angola prowadziła już 20:16, a jednak Szwecja zdołała trafić cztery razy z rzędu - i wyrównać. Wydawało się, że jednak doświadczenie i światowe obycie jej zawodniczek weźmie górę. Tymczasem to Angola znów trafiła cztery razy z kolei. I czyniła to nawet grając w podwójnym osłabieniu. To mistrz Afryki triumfował 26:24 (10:10), zajął trzecie miejsce w tej grupie.

Co z kolei oznacza, że Angola skończy turniej na 10. pozycji. Chyba że zdarzy się jakiś cud I Polska pokona Austrię różnicą 17 bramek. To raczej nierealne, dla nas ważne będzie choćby jedno bramkowe zwycięstwo. Pozwoli nam zająć 11. pozycję na świecie.

Szwecja z kolei zajmie 15. miejsce. Najgorsze w historii swoich mundialowych występów.

Emma Lindkvist zatrzymywana w meczu Angola - Szwecja Ina Fassbender AFP

Azoty-Puławy - Handball Stal Mielec. Skrót meczu Polsat Sport