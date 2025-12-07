Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompromitacja potęgi na mundialu. Polska może być lepsza, tylko jeden warunek

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dwa poprzednie turnieje olimpijskie Szwecja kończyła czwarta, w Paryżu zabrakło jej skuteczności w ostatniej akcji, by grać o złoto. Czwarta była też na poprzednim mundialu, dwa lata temu. A poza najlepszą dwunastką, gdy grała w mistrzostwach świata, 16 lat temu. Teraz też będzie, po kolejnym kompromitującym wyniku, porażce z Angolą. I może znaleźć się za naszym zespołem w końcowej klasyfikacji. Zależy to od jednego wyniku.

Zawodniczki piłki ręcznej w trakcie dynamicznej akcji podczas meczu, sportowa rywalizacja, skupienie na jednej z zawodniczek wykonującej rzut oraz wstawione zbliżenie jej sylwetki podczas gry w innym stroju.
Polska (na zdjęciu Daria Michalak) może zająć wyższe miejsce w MŚ niż Szwecja (z prawej Tyra Axner)EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF & Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w PolscePAP/EPA

W poniedziałek zakończy się faza zasadnicza mistrzostw świata w piłce ręcznej - do rozegrania zostały już tylko cztery ostatnie spotkanie w grupie III, czyli z Polską. W trzech pozostałych zmagania kończyły się w weekend, w pewnym sensie miały też one znaczenie dla Biało-Czerwonych. Mimo że podopieczne Arne Senstada, wysoko przegrywając w sobotę z Holandią, straciły szansę na awans do ćwierćfinału.

Na najlepszą ósemkę po prostu nie zasłużyły - aby dokonać tej sztuki, musiały pokonać którąś z potęg: Francję lub grającą u siebie Holandię. Z jedną przegrały 28:42, z drugą zaś 22:33. Różnica jest więc ogromna, co najmniej dwóch klas.

Zobacz również:

Monika Kobylińska i Kelly Dulfer. 10 lat temu grały o finał mistrzostw świata, dziś rywalizowały o ćwierćfinał
Piłka ręczna - MŚ Kobiet

Wszystko jasne ws. medalu mistrzostw świata dla Polski. Wystarczyło pół godziny z Holandią

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Tyle że awans naszej drużyny do ćwierćfinału byłby sporą sensacją - i nie ma co tego ukrywać. Bardziej realna była walka o trzecie miejsce w grupie w drugiej fazie, dające ostatecznie pozycję w przedziale 9-12 na świecie.

    I to cały czas pozostaje celem Polek. Jeśli w poniedziałek w hali Ahoy w Rotterdamie pokonają lub zremisują z Austrią, osiągną ten cel. Jeśli we wcześniejszym spotkaniu Tunezja wygra z Argentyną, nasza drużyna może nawet przegrać różnicą dwóch bramek. Ale to dywagacje już na poniedziałkowy wieczór.

    Ostatni mecz Szwecji w mistrzostwach świata. Kompromitacja na oczach ponad 6 tysięcy ludzi w Westfallenhalle

    W niedzielę ostatnie mecze odbyły się w grupie IV - w Dortmundzie. Gdy zaczynały się mistrzostwa świata, w ciemno można było stawiać, że awans do ćwierćfinałów wywalczą z niej: Norwegia i Szwecja. Dwie skandynawskie potęgi, regularnie dochodzące do strefy medalowej.

    Grupa zawodniczek drużyny piłki ręcznej w białych koszulkach z numerami i logotypami sponsorów stoi na boisku, wyglądając na skupione i zamyślone, w tle widoczni są inni członkowie drużyny.
    Rozczarowane Szwedki po porażce z Angolą. Najgorszy mundial w historiiIna FassbenderAFP

    Tyle że już na pierwszym etapie Szwecja przegrała z Brazylią 27:31, zabrała ten wynik ze sobą do drugiego etapu. I od razu postawiła się w bardzo trudnej sytuacji, bo aby liczyć się w grze o ćwierćfinał, musiała ograć Norwegię. Tyle że cztery dni temu nie podjęła walki z mistrzyniami olimpijskimi, Szwedki zostały rozbite już w pierwszej połowie (11:24). A w drugiej rywalki potraktowały je mniej więcej tak, jak nas w sobotę Holandia. Czyli trochę już lekceważąc i oszczędzając zdrowie. A i tak Norwegia wygrała 39:26.

    Dziś zespół Tomasa Axnera rywalizował o trzecie miejsce w grupie - przeciwnikiem była Angola.

    Zawodniczka w czerwonym stroju z numerem 10 świętuje sukces na boisku podczas meczu piłki ręcznej, z widocznymi emocjami na twarzy, w tle inne osoby oraz sędzia.
    Obrotowa reprezentacji Angoli Albertina Kassoma Ina FassbenderAFP

    - Myśleliśmy, że najgorsze co mogło nas spotkać zdarzyło się już w meczu z Norwegią. Pytanie brzmi jednak, czy teraz nie było gorzej - mówił w stacji Viaplay Claes Hellgren, ekspert od piłki ręcznej.

    - Nie potrafię znaleźć słów - dukała po spotkaniu Jamina Roberts, 35-letnia liderka tej drużyny, zawodniczka duńskiego Ikastu, cytowana przez Aftonbladet.

    Na kwadrans przed końcem Angola prowadziła już 20:16, a jednak Szwecja zdołała trafić cztery razy z rzędu - i wyrównać. Wydawało się, że jednak doświadczenie i światowe obycie jej zawodniczek weźmie górę. Tymczasem to Angola znów trafiła cztery razy z kolei. I czyniła to nawet grając w podwójnym osłabieniu. To mistrz Afryki triumfował 26:24 (10:10), zajął trzecie miejsce w tej grupie.

    Co z kolei oznacza, że Angola skończy turniej na 10. pozycji. Chyba że zdarzy się jakiś cud I Polska pokona Austrię różnicą 17 bramek. To raczej nierealne, dla nas ważne będzie choćby jedno bramkowe zwycięstwo. Pozwoli nam zająć 11. pozycję na świecie.

    Szwecja z kolei zajmie 15. miejsce. Najgorsze w historii swoich mundialowych występów.

    Mistrzostwa Świata (K)
    Główna runda
    07.12.2025
    18:00
    Zakończony
    Helena Paulo
    1' , 17' , 35' , 39' , 40' , 43' , 56' , 57'
    Juliana Machado
    4' , 59' , 60'
    Vilma Nenganga
    8' , 9' , 32' , 37' , 54'
    Dolores Rosario
    13' , 16' , 25' , 42'
    Isabel Guialo
    19' , 46'
    Liliane Mario
    24'
    Albertina Kassoma
    36' , 53'
    Natalia Sanstos
    41'
    Nathalie Hagman
    2' , 10' , 18' , 20' , 32' , 47'
    Elin Hansson
    5' , 14'
    Clara Lerby
    7' , 51' , 53' , 58' , 59' , 60'
    Jamina Roberts
    8' , 17' , 49'
    Nina Koppang
    21'
    Emma Lindquist
    34'
    K. Thorleifsdottir
    39'
    Linn Blohm
    40'
    Jenny Carlsson
    42'
    Olivia Lofqvist
    45'
    Mathilda Lundstrom
    59'
    Wszystko o meczu

    Trzy zawodniczki piłki ręcznej podczas rywalizacji na boisku, dwie w czerwonych strojach intensywnie bronią, otaczając zawodniczkę w białej koszulce z piłką w rękach.
    Emma Lindkvist zatrzymywana w meczu Angola - SzwecjaIna FassbenderAFP
