Rywalka Świątek znowu wywołała burzę. Nagle wypaliła o osobistym spotkaniu z Putinem

Najlepsze tenisistki świata w tym momencie skupiają się przede wszystkim na odpoczynku po trudach sezonu 2025. Przed nimi ostatnie dni "spokoju", bo już na początku roku się rywalizacja podczas United Cup w Australii. Chwilkę później odbędzie się pierwszy z czterech wielkoszlemowych turniejów, czyli Australian Open.

Udany rok za sobą ma również Diana Sznajder. Urodzona w 2004 roku Rosjanka zakończyła rywalizację singlistek na 21. miejscu w światowym rankingu. W turniejach wielkoszlemowych najdalej dotarła do trzecie rundy podczas Australian Open. Sznajder w rywalizacji singlistek triumfowała w turnieju rangi WTA 500 w Monterrey. W finale Rosjanka pokonała swoją rywalkę Jekatierinę Aleksandrową.

Diana Sznajder wprost o spotkaniu z Władimirem Putinem. W 2025 roku raz przegrała z Igą Świątek

Sznajder w sezonie 2025 tylko raz mierzyła się z Igą Świątek. Miało to miejsce w starciu 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Był to bardzo dynamiczny pojedynek pełen zwrotów akcji. Polka w pierwszym secie zdominowała przeciwniczkę, pokonując ją 6:0. Druga partia padła łupem Rosjanki, choć dopiero po tie-breaku. W decydującej partii Świątek raz przełamała Sznajder i ostatecznie wygrała 6:4.

Sznajder właśnie to starcie wskazała w rozmowie z portalem "sport-express.ru", gdy została zapytana o swój najbardziej pamiętny mecz w 2025 roku. Prócz tego zawodniczka była zadowolona z braku poważniejszych kontuzji. Rosjanka ogłosiła również, że przygotowania do nowego sezonu rozpocznie z Sashą Bainem. Niemiec w przeszłości pracował m.in. z Karoliną Pliskovą oraz Naomi Osaką.

Właśnie o to odznaczenie rywalka Świątek została zapytana w trakcie wywiadu. Sznajder wprost przyznała, że otrzymała wówczas bardzo dużo gratulacji, choć głównie od swoich rodziców. W pewnym momencie po raz kolejny zdradziła swój stosunek do Putina.

- Bardzo się cieszę, że głowa państwa doceniła nasze osiągnięcia. Mam nadzieję, że wkrótce odbiorę nagrodę osobiście - wypaliła Sznajder.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Diana Sznajder Piero Cruciatti / AFP AFP

Diana Sznajder AFP

Iga Świątek i Diana Sznajder powalczą o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Madrycie Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Mert Alper Dervis / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP