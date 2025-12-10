Rywalka Świątek znowu wywołała burzę. Nagle wypaliła o osobistym spotkaniu z Putinem
Najlepsze tenisistki świata, z Igą Świątek na czele, czekają już na start nowego sezonu. Zanim jednak światowa czołówka ponownie uda się w tournee po całym świecie. W tym gronie jest Diana Sznajder, która w zakończonym sezonie najbardziej zapamiętała pojedynek ze Świątek. W rozmowie z "sport-express.ru" Rosjanka wprost powiedziała, co myśli o możliwości osobistego spotkania z prezydentem tego kraju Władimirem Putinem.
Najlepsze tenisistki świata w tym momencie skupiają się przede wszystkim na odpoczynku po trudach sezonu 2025. Przed nimi ostatnie dni "spokoju", bo już na początku roku się rywalizacja podczas United Cup w Australii. Chwilkę później odbędzie się pierwszy z czterech wielkoszlemowych turniejów, czyli Australian Open.
Wśród zawodniczek korzystających z chwili wolnego są rzecz jasna Iga Świątek oraz jej przeciwniczki. Polka niedawno wypoczywała na Mauritiusie, czym chętnie chwaliła się za pomocą mediów społecznościowych.
Udany rok za sobą ma również Diana Sznajder. Urodzona w 2004 roku Rosjanka zakończyła rywalizację singlistek na 21. miejscu w światowym rankingu. W turniejach wielkoszlemowych najdalej dotarła do trzecie rundy podczas Australian Open. Sznajder w rywalizacji singlistek triumfowała w turnieju rangi WTA 500 w Monterrey. W finale Rosjanka pokonała swoją rywalkę Jekatierinę Aleksandrową.
Diana Sznajder wprost o spotkaniu z Władimirem Putinem. W 2025 roku raz przegrała z Igą Świątek
Sznajder w sezonie 2025 tylko raz mierzyła się z Igą Świątek. Miało to miejsce w starciu 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Był to bardzo dynamiczny pojedynek pełen zwrotów akcji. Polka w pierwszym secie zdominowała przeciwniczkę, pokonując ją 6:0. Druga partia padła łupem Rosjanki, choć dopiero po tie-breaku. W decydującej partii Świątek raz przełamała Sznajder i ostatecznie wygrała 6:4.
Sznajder właśnie to starcie wskazała w rozmowie z portalem "sport-express.ru", gdy została zapytana o swój najbardziej pamiętny mecz w 2025 roku. Prócz tego zawodniczka była zadowolona z braku poważniejszych kontuzji. Rosjanka ogłosiła również, że przygotowania do nowego sezonu rozpocznie z Sashą Bainem. Niemiec w przeszłości pracował m.in. z Karoliną Pliskovą oraz Naomi Osaką.
Sznajder nigdy specjalnie nie ukrywała swoich poglądów politycznych, jak również i poparcia dla Władimira Putina i prowadzonej przez niego zbrojnej inwazji rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. W nagrodę za "zasługi w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz za wieloletnią, sumienną pracę" Sznajder wraz z Mirrą Andrejewą zostały odznaczone przez Władimira Putina Orderem Zasługi dla Ojczyzny I stopnia.
Właśnie o to odznaczenie rywalka Świątek została zapytana w trakcie wywiadu. Sznajder wprost przyznała, że otrzymała wówczas bardzo dużo gratulacji, choć głównie od swoich rodziców. W pewnym momencie po raz kolejny zdradziła swój stosunek do Putina.
- Bardzo się cieszę, że głowa państwa doceniła nasze osiągnięcia. Mam nadzieję, że wkrótce odbiorę nagrodę osobiście - wypaliła Sznajder.