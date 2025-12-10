Zderzenie gigantów w Madrycie. Najpierw euforia, potem podwójny odwet

Na to starcie kibice w całej Europie czekali od dnia, w którym opublikowano terminarz gier w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. Absolutny hit jesiennej odsłony zmagań. Konfrontacja gigantów klubowego futbolu.

Fani "Królewskich" zostali zaskoczeni jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. W wyjściowym składzie ekipy z Madrytu zabrakło Kyliana Mbappe. Lider strzelców La Liga usiadł na ławce rezerwowych. To efekt kontuzji, jakiej doznał w ostatnim meczu ligowym: złamanie palca lewej dłoni.

Real - Manchester City. Uderzenie "Los Blancos" i podwójny odwet. Absencja Mbappe okazała się kosztowna

Nie minęły dwie minuty, a mieliśmy pierwszą w tym meczu kontrowersję. W okolicach linii pola karnego rywala upadł Vinicius Junior. Arbiter musiał skorzystał z systemu VAR. Ostatecznie skończyło się na rzucie wolnym, choć gospodarze już sposobili się do "jedenastki".

W początkowej fazie gry zdecydowanie korzystniej prezentowali się "Królewscy". Na efekt bramkowy musieli jednak czekać do 28. minuty. Po dograniu Jude'a Bellinghama dynamicznie w pole karne MC wpadł Rodrygo i precyzyjnym strzałem otworzył wynik spotkania.

Gospodarze z prowadzenia cieszyli się jednak tylko siedem minut. Po centrze z kornera głową uderzał Joszko Gvardiol, a niezdarną interwencją popisał się Thibaut Courtois. Do futbolówki odbitej przez belgijskiego bramkarza dopadł Nico O'Reilly i zrobiło się 1:1.

Ale to nie było ostatnie słowo "The Citizens" przed przerwą. Gra wyraźnie się zaostrzyła, a lepiej wyszli na tym właśnie goście z Anglii. Gdy w "szesnastce" doszło do starcia Antonio Rudigera z Erlingiem Halaandem, arbiter pobiegł do monitora. Werdykt: rzut karny.

Do egzekucji podszedł sam poszkodowany. Panował nad sytuacją do samego końca. Poczekał, aż Courtois zdradzi swoje zamiary i uderzył przytomnie w przeciwległy róg. 1:2!

W doliczonym czasie gry zespół Josepa Guardioli miał okazję do podwyższenia prowadzenia. Tym razem Belg spisał się jednak między słupkami wyśmienicie. Jego klasę musieli uznać Haaland i Rayan Cherki.

Po zmianie stron "Los Blancos" nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Mogli przegrać znacznie wyżej, ale Courtois ratował drużynę przed stratą bramki przynajmniej trzykrotnie. Mimo błędu z pierwszej połowy to on był najjaśniejszą postacią w szeregach gospodarzy.

Real też miał swoje szanse. Doskonałe okazje na wyrównanie marnowali jednak Bellingham i "Vini". Ten pierwszy uderzył piłkę nad poprzeczką w sytuacji sam na sam, ten drugi fatalnie przestrzelił z czterech metrów.

A kiedy w samej końcówce głową uderzał Endrick, futbolówka zatrzymała się na poprzeczce.

Dzięki wygranej "Obywatele" wskoczyli do czołowej ósemki tabeli i okupują obecnie 4. lokatę. Madrytczycy osunęli się na 7. pozycję. I zapewne już dzisiaj czekają na rewanż w wiosennej turze rywalizacji.

Statystyki meczu Real Madryt 1 - 2 Manchester City Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 16 12 Strzały celne 1 8 Strzały niecelne 7 0 Strzały zablokowane 8 4 Ataki 91 90

Historyczny wyczyn Messiego: dwa MVP z rzędu w MLS. WIDEO © 2025 Associated Press

Coraz częściej można odnieść wrażenie, że trener Xabi Alonso nie ma spójnej koncepcji na przełamanie impasu KIKO HUESCA PAP

W tej sytuacji Thibaut Courtois nie dał się pokonać. Ale przy rzucie karnym musiał uznać wyższość Erlinga Haalanda JUANJO MARTIN PAP

Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkę THOMAS COEX AFP