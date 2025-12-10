Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zderzenie gigantów w Madrycie. Najpierw euforia, potem podwójny odwet

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Real Madryt przegrał 1:2 z Manchesterem City w 6. kolejce Ligi Mistrzów. "Los Blancos" przystąpili do spotkania bez najlepszego strzelca La Liga, Kyliana Mbappe. Mimo to objęli prowadzenie po bramce Rodrygo. Tyle że już na przerwę schodzili z niekorzystnym rezultatem, gdy na listę strzelców wpisali się Nico O'Reilly i Erling Haaland. Kryzys "Królewskich" nabiera coraz wyraźniejszych kształtów, a posada Xabiego Alonso trzeszczy już niemiłosiernie.

Zawodnik w białym stroju oddaje strzał na bramkę, podczas gdy bramkarz w różowym trykocie stara się obronić piłkę. Obok znajduje się drugi zawodnik w ciemnozielonym stroju, który obserwuje akcję. Tło wypełnia tłum kibiców.
Vinicius Junior (nr 7) nie wyszedł zwycięsko z tego pojedynku z Gianluigim Donnarummą PIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Na to starcie kibice w całej Europie czekali od dnia, w którym opublikowano terminarz gier w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. Absolutny hit jesiennej odsłony zmagań. Konfrontacja gigantów klubowego futbolu.

Fani "Królewskich" zostali zaskoczeni jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. W wyjściowym składzie ekipy z Madrytu zabrakło Kyliana Mbappe. Lider strzelców La Liga usiadł na ławce rezerwowych. To efekt kontuzji, jakiej doznał w ostatnim meczu ligowym: złamanie palca lewej dłoni.

Real - Manchester City. Uderzenie "Los Blancos" i podwójny odwet. Absencja Mbappe okazała się kosztowna

Nie minęły dwie minuty, a mieliśmy pierwszą w tym meczu kontrowersję. W okolicach linii pola karnego rywala upadł Vinicius Junior. Arbiter musiał skorzystał z systemu VAR. Ostatecznie skończyło się na rzucie wolnym, choć gospodarze już sposobili się do "jedenastki".

W początkowej fazie gry zdecydowanie korzystniej prezentowali się "Królewscy". Na efekt bramkowy musieli jednak czekać do 28. minuty. Po dograniu Jude'a Bellinghama dynamicznie w pole karne MC wpadł Rodrygo i precyzyjnym strzałem otworzył wynik spotkania.

Gospodarze z prowadzenia cieszyli się jednak tylko siedem minut. Po centrze z kornera głową uderzał Joszko Gvardiol, a niezdarną interwencją popisał się Thibaut Courtois. Do futbolówki odbitej przez belgijskiego bramkarza dopadł Nico O'Reilly i zrobiło się 1:1.

Ale to nie było ostatnie słowo "The Citizens" przed przerwą. Gra wyraźnie się zaostrzyła, a lepiej wyszli na tym właśnie goście z Anglii. Gdy w "szesnastce" doszło do starcia Antonio Rudigera z Erlingiem Halaandem, arbiter pobiegł do monitora. Werdykt: rzut karny.

Do egzekucji podszedł sam poszkodowany. Panował nad sytuacją do samego końca. Poczekał, aż Courtois zdradzi swoje zamiary i uderzył przytomnie w przeciwległy róg. 1:2!

W doliczonym czasie gry zespół Josepa Guardioli miał okazję do podwyższenia prowadzenia. Tym razem Belg spisał się jednak między słupkami wyśmienicie. Jego klasę musieli uznać Haaland i Rayan Cherki.

Zobacz również:

Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?
La Liga

Płyną dramatyczne wieści z Hiszpanii. Sytuacja jest krytyczna. To ma być koniec

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron "Los Blancos" nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Mogli przegrać znacznie wyżej, ale Courtois ratował drużynę przed stratą bramki przynajmniej trzykrotnie. Mimo błędu z pierwszej połowy to on był najjaśniejszą postacią w szeregach gospodarzy.

    Real też miał swoje szanse. Doskonałe okazje na wyrównanie marnowali jednak Bellingham i "Vini". Ten pierwszy uderzył piłkę nad poprzeczką w sytuacji sam na sam, ten drugi fatalnie przestrzelił z czterech metrów.

    A kiedy w samej końcówce głową uderzał Endrick, futbolówka zatrzymała się na poprzeczce.

    Dzięki wygranej "Obywatele" wskoczyli do czołowej ósemki tabeli i okupują obecnie 4. lokatę. Madrytczycy osunęli się na 7. pozycję. I zapewne już dzisiaj czekają na rewanż w wiosennej turze rywalizacji.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Ludzie wyszli na ulicę. 160 podpisów ws. Lewandowskiego. Przekonali całe miasto

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Statystyki meczu

      Real Madryt
      1 - 2
      Manchester City
      Posiadanie piłki
      52%
      48%
      Strzały
      16
      12
      Strzały celne
      1
      8
      Strzały niecelne
      7
      0
      Strzały zablokowane
      8
      4
      Ataki
      91
      90
      Historyczny wyczyn Messiego: dwa MVP z rzędu w MLS. WIDEO© 2025 Associated Press
      Trener piłkarski energicznie gestykuluje przy linii bocznej podczas meczu, wokół niego widać tłum kibiców oraz osoby zabezpieczające wydarzenie.
      Coraz częściej można odnieść wrażenie, że trener Xabi Alonso nie ma spójnej koncepcji na przełamanie impasu KIKO HUESCAPAP
      Zawodnik drużyny atakującej próbuje zdobyć bramkę, oddając strzał głową, podczas gdy bramkarz rywali wykonuje efektowną paradę, broniąc piłkę przed wpadnięciem do siatki. W tle trybuny wypełnione kibicami ubranymi w białe stroje.
      W tej sytuacji Thibaut Courtois nie dał się pokonać. Ale przy rzucie karnym musiał uznać wyższość Erlinga HaalandaJUANJO MARTINPAP
      Piłkarz w stroju Realu Madryt siedzi na murawie boiska z szeroko rozstawionymi nogami, trzymając się za głowę i wyrażając frustrację lub rozczarowanie, w tle widoczne nogi innych zawodników.
      Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkęTHOMAS COEXAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja