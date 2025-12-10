Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ormianie przerażeni przed meczem Legii. Kibice w akcji. "To niedopuszczalne"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Legia Warszawa nie ma już miejsca na choćby jedną pomyłkę w Lidze Konferencji. "Wojskowi" w czwartkowy wieczór zmierzą się na wyjeździe z Noah FC i podopieczni Inakiego Astiza zrobią wszystko, by wrócić do stolicy naszego kraju z kompletem punktów. Zawodnicy oficjalnie nie mogą jednak liczyć na wsparcie fanów z powodu zakazu wyjazdowego nałożonego przez UEFA. Pomimo tego, z Armenii docierają niepokojące doniesienia. Gospodarze boją się starć grup kibicowskich obu drużyn. Okazuje się, iż sympatycy gości prawdopodobnie pojawią się na trybunach.

Piłkarz w białej koszulce z herbem klubu zasłania twarz dłońmi w geście rozczarowania. W rogu zdjęcia znajduje się okrągłe powiększenie fragmentu boiska z rozegranym meczem piłkarskim.
Podczas najbliższego meczu Legii Warszawa sektor kibiców gości będzie świecił pustkamiEast News / Tomasz Jędrzejowski / REPORTER / x.com/hrachoffEast News

Potyczka rozegrana w Erywaniu będzie dla CWKS inna niż wszystkie poprzednie. W sektorze gości nie znajdzie się choćby jeden sympatyk "Wojskowych". To efekt listopadowej decyzji UEFA, która dotkliwie ukarała utytułowany klub za odpalenie rac oraz rzucanie przedmiotów podczas wyjazdowej konfrontacji z NK Celje. Kibice wielokrotnych mistrzów kraju nie dają jednak za wygraną i podróżują do Armenii. Próbują oni dorwać wejściówki na miejsca przeznaczone dla gospodarzy, kontaktując się z fanami Ararat-Armenia.

Tematem zainteresowały się polskie media. Do miejscowego kibica dotarł Krystian Juźwiak z TVP Sport. "Otrzymałem telefon od bliskich osób z Polski, które chciały kupić za naszym pośrednictwem kilkaset biletów. To absolutnie nie pasuje do mojego światopoglądu ani do światopoglądu klubu kibiców. Stanowczo odmawiam udziału w tym i apeluję do innych, aby tego nie robili. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy rywalami w Armenii, jest to niedopuszczalne" - przyznał Davit Vahradjan.

Polscy kibice wybierają się do Armenii. Działacze Noah FC już ostrzegają, tam nie wejdą

Błyskawicznie wieści dotarły do ormiańskich działaczy. W mediach społecznościowych Noah FC pojawiło się specjalne oświadczenie informujące o tym, że Polacy nie będą wpuszczani na neutralne sektory. W zamian za to wypisano naszym rodakom listę najciekawszych miejsc w Erywaniu. Kibice gospodarzy zostali natomiast poproszeni o zebranie ze sobą dokumentów tożsamości, co można traktować jako zapowiedź szczegółowych kontroli. Jak więc widać, wszyscy chcą zachować maksymalne środki ostrożności. Nikomu nie uśmiecha się konfrontacja sympatyków obu drużyn.

Jak będzie w praktyce dowiemy się od godziny 18:45. To właśnie wtedy rozpocznie się ormiańsko-polska batalia o punkty do Ligi Konferencji. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Vinicius Junior (nr 7) nie wyszedł zwycięsko z tego pojedynku z Gianluigim Donnarummą
Liga Mistrzów

Zderzenie gigantów w Madrycie. Najpierw euforia, potem podwójny odwet

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
Kibice Legii na Stamford Bridge
Kibice Legii na Stamford BridgeAFP
Tłum kibiców na stadionie, tworzący wielką oprawę z napisem 'WARSZAWA' oraz herbem klubu, przed nimi na murawie ustawieni zawodnicy obu drużyn i sędziowie, jasno oświetlone trybuny na tle wieczornego nieba.
Legia Warszawa - HibernianBeata ZawadzkaEast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja