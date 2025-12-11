Tomasz Adamek przyleciał do Polski i wszedł do kościoła. "Gdzie jest młodzież"?

Nie jest wiedzą tajemną, że wiara jest jednym z fundamentów życiowych Tomasza Adamka. Często mówi o niej też w mediach. Przyznał kiedyś, że zaczyna dzień od znaku krzyża i prośby do Boga o siłę do treningu i zdrowie. Po treningu odmawia modlitwę różańcową, jest częścią jego każdego dnia.

W maju 2023 roku był gościem Łukasza Kadziewicza w podcaście "W cieniu sportu". Porównał wtedy strukturę demograficzną wiernych uczęszczających na msze w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Przyznał, że w naszym kraju widuje tam mało osób młodego pokolenia.

- Tam (w USA - red.) są normalni ludzie, teraz to widzę po kościołach. Idziesz do kościoła w niedzielę i patrzysz, ile jest ludzi, a ile jest w Polsce - rozpoczął.

Wczoraj patrzę, gdzie są młodzi? Gdzie jest młodzież? Nie ma młodzieży. Może 5 procent

Tomasz Adamek o aferach w Kościele katolickim. "Ludzie są grzeszni"

Dalej mówił o rodakach, których licznie widzi w świątyniach w USA. - To pokazuje, że Polacy wyjechali, w komunie pouciekali, dostali w tyłek w Polsce, wiedzą co znaczy komuna, bieda. Podorabiali się i to szanują. To widać też na pielgrzymkach. Na jednej z nich była grupa New Yersey - New York, ponad 2 tysiące osób. Widać tam tę wiarę - podkreślił.

Kadziewicz zapytał go o zły wizerunek Kościoła Katolickiego w Polsce, który może odstraszać młodych od religii.

- Musimy pamiętać, że Kościół jest święty, a ludzie są grzeszni. Papież jest wybrany przez Boga, ale jest grzesznikiem, oni też upadają. Jeśli ksiądz przestaje się modlić, to diabeł nie śpi. Widzimy, są różne problemy, kobiety, inne gorsze rzeczy. To są też ludzie, za nich trzeba się modlić. Kapłan, jaki by nie był, dalej w konfesjonale cię rozgrzesza, tam jest pan Jezus - odparł "Góral".

Dodał byłemu siatkarzowi, który jest ateistą, że życzy mu z całego serca nawrócenia i otrzymania łaski Bożej.

W lipcu 2025 r. były pięściarz był gościem parafii pw. św. Józefa w Zórawinie (województwo dolnośląskie, powiat wrocławski). Miał okazję przemawiać do wiernych podczas mszy, podkreślił wartość wspomnianej już modlitwy różańcowej. Mówił także o obecności na Eucharystii i sakramencie spowiedzi.

Rozwiń

"Nadal jesteśmy krajem chrześcijańskim". Buczek i Terlikowski w "Gościu Wydarzeń" Polsat News Polsat News

Tomasz Adamek Adam Jankowski/REPORTER East News

Tomasz Adamek Polsat Sport

Tomasz Adamek Polsat Sport