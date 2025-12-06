Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polki jeszcze nie wyszły na boisko, a tu potężna sensacja w Rotterdamie. Kolejna opcja

Andrzej Grupa

Polskie piłkarki ręczne zagrają w sobotę wieczorem o swoje marzenia, jak mówiła w czwartek skrzydłowa Daria Michalak. Stawką ich spotkania z Holandią (początek o godz. 20.30) będzie przedłużenie szans na awans do gry o strefę medalową. Realnym planem Biało-Czerwonych jest jednak trzecie miejsce w grupie, o to miał się toczyć poniedziałkowy bój z Austrią. Tyle że dziś w Ahoy Rotterdam Austria sensacyjnie przegrała z Tunezją. A to powoduje, że Polkom może dojść jeszcze jeden wariant.

Zacięta walka w trakcie meczu piłki ręcznej kobiet, zawodniczki w czerwonych i niebieskich strojach dynamicznie rywalizują o piłkę, sędzia obserwuje przebieg gry, w rogu widoczny fragment powtórki ze spotkania.
Polska wygrała swój mecz z Tunezją, choć z trudem. A dziś zespół z północy Afryki sensacyjnie ograł AustrięMarcin BieleckiPAP

Reprezentantki Polski w mistrzostwach świata w Holandii wygrały trzy z czterech spotkań - do końca drugiej fazy zostały im jeszcze dwa. Najpierw z Holandią (dziś o godz. 20.30), później z Austrią (poniedziałek, godz. 18.00). Oba bardzo istotne, choć mogące mieć różne znaczenie.

Nie da się ukryć, że celem naszej drużyny, a nie jest ona zaliczana do potentatów, jest trzecie miejsce w grupie. Minimum trzecie, bo skoro wciąż istnieje szansa na drugie, to trzeba o nie walczyć.

W sobotę Polska zagra więc z niepokonaną Holandią, której nawet remis powinien wystarczyć do zajęcia drugiego miejsca w grupie III i awansu do ćwierćfinału. Polska musi dziś wygrać, a później w poniedziałek pokonać Austrię i liczyć, że Holandia nie wygra z Francją. Tylko taki wariant dałby nam bowiem awans do najlepszej ósemki mundialu.

    Jest on jednak bardzo trudny do zrealizowania, bo - ze względów czysto sportowych - Holandia ma po prostu lepszą drużynę. Złożoną z gwiazd lig: duńskiej, węgierskiej, rumuńskiej czy niemieckiej. Czyli tych najlepszych na kontynencie. I nic dziwnego, że na swoim terenie zespół ten myśli o medalu.

    Stąd celem Polek raczej powinna być walka o trzecią pozycję w grupie, dającą miejsca 9-12 na świecie. Czyli lepsze niż w poprzednich turniejach, choć bez ćwierćfinału. O tym też przed turniejem mówił Sławomir Szmal.

    Wydawało się, że w tej sytuacji zdecyduje o nim mecz z Austrią w poniedziałek - lepszy w nim zajmie po prostu trzecie miejsce. Tyle że dziś Austriaczki dały potężną plamę w starciu z Tunezją.

    Mistrzostwa świata. Wielka sensacja w Ahoy Rotterdam. Dokonała się ponad trzy godziny przed meczem Polek

    Najbardziej prawdopodobne rozwiązania wyglądały tak: Austria wygrywa z Tunezją, Holandia z Polską. Przynajmniej u bukmacherów, którzy tak jak nie dają większych nadziei Biało-Czerwonym, tak i nie dawali ich drużynie z Afryki.

    Tyle że Tunezja potrafi na mundialu zaskakiwać - tak zaskakiwała przez 55 minut Polskę, gdy obie ekipy spotkały się sześć dni temu w 's-Hertogenbosch. Końcówka należała do naszej drużyny, ale triumf 29:26 nie przyszedł łatwo.

    Dziś od początku było bardzo podobnie - Austria, jako faworyt, nie potrafiła odskoczyć teoretycznie słabszemu rywalowi. To Tunezja miała inicjatywę, wygrała pierwszą połowę 14:12, a na początku drugiej, po rzutach karnych Amal Hamrouni, odskoczyła na 16:13. I choć trudno w to uwierzyć, drużyna z Europy w drugiej połowie nie prowadziła już ani razu. I też nie remisowała.

    Intensywna walka podczas meczu piłki ręcznej kobiet, zawodniczka w czerwono-białym stroju próbuje przedostać się z piłką obok rywalki w niebieskiej koszulce, obie wykazują duże zaangażowanie i determinację.
    Polska pokonała Tunezję. Na zdjęciu: Karolina Kochaniak i Nada ZelfaniMarcin BieleckiPAP

    Polska miała podobne problemy w meczu z Tunezją, ale jednak w samej końcówce była w stanie zdobyć kluczowe trzy bramki z rzędu. I odskoczyć. Teraz Austria doprowadziła do wyniku 24:25 w 53. minucie. I stanęła.

    Później było 25:26, ale bramkę dla Tunezji zdobyła Salma Ben Hassine. Holenderska trenerka Austriaczek Monique Tijsterman poprosiła o przerwę, ale jej skrzydłowa Philomena Egger spudłowała z sześciu metrów. Tunezyjkki psuły kolejne akcje, ale i Austria popełniała fatalne błędy. A to Egger nie trafiła ze środka, a to bramkarka źle rzuciła do kontry. Sensacja stała się faktem - Tunezja wygrała 27:25.

    Jeśli więc dziś Polska przegra z Holandią, a Francja planowo rozbije Argentynę, nasz zespół będzie walczył w poniedziałek o trzecie miejsce w grupie.

    I niewykluczone, że wówczas będzie do tego wystarczyła dwubramkowa porażka z Austrią - jeśli w poniedziałek (mecz o godz. 15.30) Tunezja wygra też z Argentyną.

    Mistrzostwa Świata (K)
    Główna runda
    06.12.2025
    15:30
    Zakończony
    Philomena Egger
    1' , 3' , 21' , 31' , 51'
    Viktoria Marksteiner
    4' , 47'
    Klara Schlegel
    10' , 16' , 30' , 50'
    Ines Ivancok-Soltic
    11' , 15' , 17' , 23' , 41' , 45' , 48'
    Santina Sabatnig
    25' , 37'
    Kristina Dramac
    34' , 35' , 40'
    Eleonora Stankovic
    53' , 54'
    Mouna Jlezi
    2' , 15' , 15' , 18' , 40' , 56'
    Aya Ben Abdallah
    3' , 6' , 10' , 19' , 29' , 51'
    Amal Hamrouni
    9' , 27' , 31' , 34' , 36' , 39' , 42' , 46'
    Fadwa Aouij
    20'
    Mayssa Ben Hassine
    22'
    Sondes Hachana
    26' , 45'
    Nada Zalfani
    48'
    Fatma Bouri
    49'
    Salma Ben Hassine
    53'
    Drużyna kobiet ubrana w czerwono-białe stroje sportowe zbiera się w szatni, tworząc okrąg i łącząc ręce na znak jedności oraz wsparcia przed wyjściem na boisko. W tle widoczne niebieskie szafki oraz napisy motywacyjne na ścianie.
    Polskie piłkarki ręcznePaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
