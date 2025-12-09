Transferowy hit Wybrzeża. Tomasz Gębala od razu zagra przeciwko byłym kolegom

Po poprzednim sezonie Tomasz Gębala opuścił drużynę 20-krotnego mistrza Polski. Jego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron. Wychowanek Spójni Gdynia kontynuował karierę poza Europą: najpierw w kuwejckim Al Kuwait, a następnie w egipskim Al-Ahly. Kilka dni temu znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Teraz podpisał umowę z PGE Wybrzeżem, która będzie obowiązywała do końca sezonu. - Jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu. To klub z wielkimi ambicjami, widocznymi zarówno na boisku, jak i w organizacji - mówi Tomasz Gębala.

Lewy rozgrywający będzie solidnym wzmocnieniem drużyny, która wyrasta tym faworyta do brązowego medalu. - Transfer Tomka można rozpatrywać w wielu aspektach. Z jednej strony to ogromny sukces organizacyjny klubu - zarówno prezesa Jacka Pauby, jak i Damiana Wleklaka - że zawodnik takiego kalibru do nas dołącza. Dla mnie szczególnie istotne jest to, że od początku rozmów z obu stron była wyraźna chęć współpracy. To ważne, bo pokazuje, że nie jest to transfer wymuszony. Tomek zrobił bardzo wiele, aby tu trafić, a my ze swojej strony również podjęliśmy odpowiednie działania - wyjaśnia Patryk Rombel, trener PGE Wybrzeża.

W środę klub z Gdańska zagra w Ergo Arenie z Industrią Kielce. W ostatnim spotkaniu tych drużyn w tej hali było blisko sensacji. Wówczas podopieczni Tałanta Dujszebajewa wygrali rzutem na taśmę, a bohaterem końcówki został Tomasz Gębala. Teraz popularny "Rudy" zagra po drugiej stronie barykady.

- Graliśmy z nimi kilka meczów na styku. To oczywiście ich zasługa, że pokazali się dobrej strony, ale my też nie zawsze byliśmy skupieni na sto

procent i pozwoliliśmy poczuć im krew. Ledwo wygraliśmy w Pucharze Polski, a później w Gdańsku. Myślę, że w Kielcach pokazaliśmy różnicę między naszymi zespołami (zwycięstwo 45:31 - przyp. red.) - wyjaśnia Arciom Karaliok, który w swoim stylu odniósł się również do rywalizacji z Tomaszem Gębalą.

- Będziemy bić Tomka z szacunkiem. To jest życie, że zawodnicy zmieniają drużyny. Teraz graliśmy z Nantes, gdzie był Nicolas Tournat. Przez te kilka lat zmieniło się sporo, że w wielu drużynach są byli koledzy. Na pewno Tomkowi powiem parę pięknych słów. To też jest gra psychologiczna.

W 15. serii dojdzie do arcyważnego pojedynku na dole tabeli. Zajmujący jedenaste miejsce Piotrkowianin Piotrków Trybunalski podejmie ostatnie Zagłębie Lubin. Drużyny dzieli sześć punktów. Dla ekipy z Dolnego Śląska takie spotkania są kluczowe dla przedłużenia szans na utrzymanie. Gospodarze chcą przeskoczyć w tabeli o co najmniej jedną lokatę, aby uniknąć baraży.

- Zdajemy sobie sprawę, że to jedno z najważniejszych spotkań, dlatego zrobimy wszystko, aby je wygrać. Musimy grać skutecznie i zachować koncentrację od pierwszej do ostatniej minuty. Liczymy również na obecność naszych kibiców. To oni są przecież naszym ósmym zawodnikiem - mówi Patryk Grzesik, rozgrywający Piotrkowianina.

Ciekawie powinno być w Kwidzynie, gdzie dojdzie do starcia drużyn, które znajdują się w dobrej formie. Energa Bank PBS Kwidzyn zmierzy się z KGHM Chrobrym Głogów.

- Chrobry to trudny rywal, plasujący się w górnej części tabeli. Myślę jednak, że powalczymy z nimi jak równy z równym, podobnie jak miało to miejsce w Głogowie, gdzie przegraliśmy tylko jednym golem - mówi Michał Czarnecki, skrzydłowych kwidzynian.

