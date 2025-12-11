Wciąż wybrzmiewają echa wizyty Karola Nawrockiego w Kanale Zero. Prezydent wziął udział w mikołajkowej audycji, podczas której zbierano fundusze na pomoc trzem chorym chłopcom. Dorzucił do siebie kilka fantów. Lecz jeszcze zanim przybył do studia, przed kamerami pojawił się jego osobisty kucharz. Nie wszyscy wiedzą, że funkcję tę sprawuje człowiek, którego Nawrocki poznał przed laty przy okazji swojej sportowej aktywności.

To on jako jedyny znokautował Karola Nawrockiego. "Zgaszenie światła na sekundkę"

Po objęciu urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki stanął przed koniecznością wskazania człowieka, który będzie jego osobistym kucharzem. Padło na Łukasza "Bigosa" Miecznikowskiego. Skąd taki wybór? O to Krzysztof Stanowski zapytał goszczącego ostatnio w Kanale Zero kucharza.

Znamy się [z panem prezydentem]. Tu chodzi o zaufanie, o to, że jestem dobrym fachowcem, pracującym w zawodzie 20 lat

Nawrocki i Miecznikowski poznali się przed laty, gdy obaj trenowali boks. To właśnie "Bigos" jest nie tylko niegdysiejszym mistrzem Polski juniorów w kategorii ciężkiej, lecz również tym, który swego czasu - jak to się określa w pięściarskim żargonie - "zgasił światło" obecnemu prezydentowi. Był to jedyny nokaut, jakiego doświadczył Karol Nawrocki.

"Byliśmy pięściarzami młodymi, ambitnymi i tylko o to chodziło. Spotkaliśmy się w ringu. Historia jest taka, że sparowaliśmy. To był zwykły sparing podczas jednego z wielu treningów (…). W pewnym momencie zmieniłem pozycję na mańkuta i się udało. Ten nokaut to jest taki momentalny, bo to jest zgaszenie światła na sekundkę dosłownie. [Karol Nawrocki] omsknął się i od razu wstał po pięciu sekundach czy tam po sekundzie. Udało się ten bój dokończyć" - opowiadał Miecznikowski.

Nawrockiego z tamtego okresu pamięta bardzo dobrze i potwierdza spekulacje oraz doniesienia o bokserskim talencie prezydenta. "Był świetnym zawodnikiem. Był przede wszystkim bardzo waleczny, bardzo dzielny, nie odpuszczał żadnych treningów. Tworzyliśmy wspólną paczkę, lubiliśmy spędzać ze sobą czas. To były piękne chwile" - zdradził.

Od początku obecny prezydent miał interesować się przede wszystkim historią i być pasjonatem książek. "Karol Nawrocki zawsze kojarzył mi się z historykiem, z IPN-em, z książkami. Zawsze z torby wypadały mu ręcznik, rękawice i zawsze jakąś lekturę miał. Był dla nas, chłystków z Gdańska, zupełnie inny. Zawsze widziałem go wyżej niż siebie. I potem się okazało, że został wspaniałym prezydentem" - tłumaczył "Bigos".

Menu prezydenta Nawrockiego. Wiadomo, co króluje na stole

Łukasz Miecznikowski wypowiedział się również na temat specyfiki zawodu i prezydenckich upodobań kulinarnych. Zdradził, że on i zespół kucharzy gotuje dla Nawrockiego z dnia na dzień. Codziennie rano planują posiłki, uwzględniając dietę głowy państwa. "Prezydent jest bardzo dynamicznym człowiekiem działa naprawdę bardzo szybko i musi jeść zdrowo" - oświadczył "Bigos".

W menu królują głównie ryby. "Prezydent jest rozkochany w rybach, często mu je serwujemy. 85 proc. menu, jakie serwujemy prezydentowi, jest rybne" - ujawnił.

O tym, jak ważne dla prezydenta są zdrowa dieta i codzienne uprawianie sportu mówił później sam zainteresowany. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim nawiązywał do wizyty swojego kucharza w studiu. "Żyję bardzo zdrowo. Dzisiaj mieliście tutaj 'Bigosa', mojego kucharza. Trenuję, dzisiaj zrobiłem intensywny trening, trochę poboksowałem" - podsumowywał, przy okazji uchylając rąbka tajemnicy na temat swojej codzienności.

Historyczny wyczyn Messiego: dwa MVP z rzędu w MLS. WIDEO © 2025 Associated Press

Prezydent Karol Nawrocki Anita Walczewska East News