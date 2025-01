Świetny debiut w wykonaniu Tymoteusza Puchacza. Polak błysnął w Anglii

Tymoteusz Puchacz w ramach wypożyczenia zamienił niemiecki Holstein Kiel na angielskie Plymouth Argyle i po krótkim epizodzie w Pucharze Anglii zadebiutował on w barwach nowego zespołu w Championship. Zrobił to w wielkim stylu, bowiem odnotował ładną asystę która pozwoliła "Pielgrzymom" ocalić punkt z potyczki z Oxford United. To bez dwóch zdań dobry sygnał dla Michała Probierza przed marcowymi potyczkami reprezentacji Polski w el. do MŚ 2026.