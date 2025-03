W Hiszpanii wrze po decyzji Marciniaka. Wielka kontrowersja, pytają o jedno

Real dążył do jak najszybszego odrobienia straty. I w dwudziestej minucie pachniało rzutem karnym dla gości. Podczas interwencji we własnym polu karnym piłka dotknęła ręki Giuliano Simeone. Arbiter pozostał niewzruszony. Co innego kibice, którzy szybko zaczęli publikować krótkie filmiki oraz zrzuty ekranów w mediach społecznościowych . Obszerny artykuł powstał między innymi w serwisie "relevo.com".

Szymon Marciniak nie podyktował karnego. W hiszpańskim internecie momentalnie zawrzało

"'Biali' uważają, że sam fakt oderwania piłki od ciała wystarczy, aby wymierzyć maksymalną karę. Marciniak, który przewodził spotkaniu, uważał, że nie jest to karalne. A Kwiatkowski, jego rodak i kolega z VAR-u, również nie uważał, że jest to powód, aby wywołać go do ekranu" - napisał Jonas Perez. "Dlaczego zagranie ręką przez Giuliano Simeone nie było karane" - brzmiał z kolei tytuł wspomnianego materiału. Pytanie "Dlaczego" w przestrzeni wirtualnej padało zresztą bardzo często.