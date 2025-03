Skandal w hicie? Simeone puściły hamulce. Upokorzył Marciniaka na oczach dziennikarzy

Dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico i Realem Madryt rozstrzygnął dopiero konkurs jedenastek. Doszło w nim do sytuacji bezprecedensowej, a w centrum wydarzeń znalazł się Szymon Marciniak. Ku zaskoczeniu kibiców nie uznał on karnego wykonywanego przez Juliana Alvareza, choć piłka zatrzepotała w siatce. Diego Simeone po spotkaniu puściły hamulce i uderzył w Polaka, upokarzając go w trakcie konferencji prasowej.