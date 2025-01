Ostateczna rozgrywka – zespoły Polaków na wylocie z Ligi Europy

W najtrudniejszej sytuacji jest Twente , które zdobyło zaledwie siedem punktów. Dobra informacja dla drużyny Tytonia jest taka, że podejmie Besiktas . Zespół ze Stambułu ma dwa punkty więcej i zajmuje ostatnie miejsce dające awans do fazy pucharowej. Wygrana najpewniej pozwoli holenderskiej drużynie wskoczyć do 1/16 finału, ale muszą wyprzedzić jeszcze jeden zespół.

Tytonia raczej na boisku nie zobaczymy. Od kiedy trafił w 2022 roku do tej drużyny, zagrał tylko siedem razy . W tym sezonie 38-letni bramkarz zaliczył cztery występy. A to głównie dlatego, że w Lidze Europy zastąpił Larsa Unnerstalla, który dostał czerwoną kartkę. Potem wystapił jeszcze w dwóch meczach Eredivisie , ale po porażce 1:6 z PSV Eindohoven wrócił na ławkę.

23., czyli przedostatnie miejsce gwarantujące awans do 1/16 finału zajmuje Fenerbahce (dziewięć punktów). To duże rozczarowanie dla zespołu Szymańskiego , który najpierw odpadł z kwalifikacji do Ligi Mistrzów , a teraz jest na wylocie z Ligi Europy. Drużynę ze Stambułu czeka trudne wyjazdowe spotkanie w Danii. Rywalem będzie FC Midtjylland (10 punktów), w którym występuje inny reprezentant Polski - Buksa .

Ten zespół, który wygra, pozostanie w europejskich pucharach. Remis raczej zapewni awans do fazy pucharowej Duńczykom, a dla Fenerbahce to najpewniej gwóźdź do trumny. Wystarczy, że wygrają FC Porto i Besiktas lub Twente, by drużyna Szymańskiego zakończyła przygodę z pucharami w tym sezonie.