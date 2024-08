Młody Polak porównany do Yamala. Legenda nie ma wątpliwości: będzie gwiazdą

Jan Faberski to zawodnik młodzieżowych sekcji Ajaxu Amsterdam i reprezentacji Polski do lat 19. Wesley Sneijder nałożył na skrzydłowego duże buty, bo wróży mu ogromną karierę.

Młody Polak postawił na jedną z najlepszych akademii na świecie

Jan Faberski praktycznie od najmłodszych lat uchodził za wielki talent. Na początku kształcił się w akademii FFA Warszawa, ale na turniej do lat 10 zaproszono go do Legii. Tam stołeczna ekipa rywalizowała z rówieśnikami z Ajaxu Amsterdam - i Polak szybko wpadł Holendrom w oko. Reklama

Ojcu piłkarza nie podobało się, jak traktowano jego syna w akademii "Wojskowych" i razem postawili na Jagiellonię Białystok. To nie sprawiło bynajmniej, że Faberski zniknął z radarów "Die Joden". Poczekali do jego 16. urodzin i ostatecznie udało się im go zakontraktować. W zespole "Dumy Podlasia" młody skrzydłowy również uważany był za wielki talent i to pomimo tego, że nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie.

Sneijder oczarowany Faberskim. Padło porównanie do Yamala

W Amsterdamie Faberski rozwija się harmonijnie. Choć ma zaledwie 18 lat, gładko przeszedł przez zespoły U-16 i U-18 i od początku tego sezonu jest już częścią kadry U-21. Choć w swoim debiucie na tym szczeblu nie zanotował gola czy asysty, został doceniony przez klubowy dział mediów społecznościowych.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że nastolatka czeka wielka kariera. Tak uważa też niekwestionowana legenda holenderskiej piłki nożnej, Wesley Sneijder.

Świetny zawodnik, ma ogromny potencjał. To jest skrzydłowy w nowoczesnym stylu. Można go porównać do Lamine’a Yamala - w pewnych aspektach gry są do siebie podobni. To jest przyszła gwiazda Ajaksu i reprezentacji Polski. ~ powiedział wicemistrz świata z 2010 roku w rozmowie z dziennikarzami Foot Trucka

To nie pierwszy raz, gdy były pomocnik wyraża swój zachwyt Faberskim. Niedawno w rozmowie z "Faktem" wyznał, że nie zdziwi go, jeśli Polak w przyszłości trafi do Realu Madryt. Reklama

Póki co, 18-latek wyczekuje debiutu w pierwszej drużynie Ajaxu. A do tego może dojść bardzo niedługo i w symbolicznych okolicznościach. Skrzydłowy został bowiem dodany przez "Die Joden" na listę zawodników uprawnionych do gry w Lidze Europy, a media spekulują, że swój pierwszy występ może zanotować przeciwko... Jagiellonii Białystok. Początek pierwszego meczu między tymi drużynami w walce o fazę grupową europejskich pucharów zaplanowany jest na czwartek (22 sierpnia) o godzinie 20:45. Już zapraszamy na relację tekstową z tego wydarzenia, do której link znajduje się poniżej.

Gallagher i Alvarez zaprezentowali się kibicom na Estadio Metropolitano. / AP / © 2024 Associated Press

Lamine Yamal (Hiszpania) / JAVIER SORIANO / AFP / AFP

Jan Faberski / Ajax.nl / materiały prasowe

Wesley Sneijder / ODD ANDERSEN / East News