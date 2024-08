Nie tylko Guendogan. Kolejna legenda Niemców żegna się z kadrą

Reprezentacja Niemiec w ostatnich latach przechodzi prawdziwą rewolucję kadrową. Z "Die Mannschaft" po kolei żegnały się kolejne legendy, część z nich - jak Toni Kroos - po to, by po jakimś czasie do niej wrócić. Wiele wskazuje jednak na to, że selekcjonera Juliana Nagelsmanna przed najbliższymi eliminacjami do mistrzostw świata czeka jeszcze większe wyzwanie, niż niedawne Euro 2024 na własnej ziemi. Kilka dni temu z kadrą pożegnał się bowiem Ilkay Guendogan, a w środę to samo zrobiła inna legenda drużyny.